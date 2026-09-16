"Катастрофа с бюджетом": нардеп заявил, что денег на зарплаты военным почти не осталось

Народный депутат Вадим Ивченко заявил, что средств в госбюджете Украины на выплату зарплат военнослужащим хватит менее чем на два месяца. По его словам, для покрытия дефицита необходимы изменения в бюджете и дополнительная помощь международных партнеров.

Об этом заявил представитель фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире "Вечер.LIVE".

Он сказал, что финансовые резервы, рассчитанные до конца года, фактически исчерпываются.

"У нас нет средств даже на выплату зарплат в течение двух месяцев — извините, до 20 тысяч, вообще. Я же говорил, что у нас катастрофа с бюджетом, и нужны изменения в бюджете, помощь партнеров, чтобы хотя бы закрыть дыру", — сказал Ивченко.

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По словам народного депутата, средств не хватает даже на стандартные выплаты военным, а не только на повышение их денежного обеспечения. Он отметил, что весь украинский бюджет направляется в Министерство обороны, но имеющихся поступлений недостаточно.

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Ивченко подчеркнул, что для продолжения финансирования военнослужащих парламент должен принять срочные поправки к бюджету, а правительство — привлечь дополнительные средства от международных партнеров.

Марченко опроверг заявление Смаглюк о финансировании бюджета

15 сентября народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что из-за нехватки средств в Украине финансируются только социальные расходы, зарплаты бюджетников и содержание военных. Она также отметила, что денег в бюджете мало.

16 сентября министр финансов Сергей Марченко опроверг это утверждение. На заседании парламентского комитета он заявил, что информация о приостановке всех остальных расходов "не соответствует действительности".

В то же время Смаглюк сообщила, что в проекте госбюджета на 2027 год на денежное обеспечение военных заложено около 1,02 трлн грн. Эта сумма включает выплаты военнослужащим и гражданским сотрудникам ВСУ. Также предлагается направлять весь военный сбор в специальный фонд на денежное обеспечение военнослужащих.

По её данным, собственные ресурсы государства в 2027 году составят около 3,7 трлн грн. Это налоги и сборы, внутренние заимствования через ОВГЗ и поступления от приватизации.

Остальную часть бюджетных потребностей — 52,6 млрд долларов — должна покрыть международная помощь. На данный момент партнеры подтвердили выделение 20 млрд долларов, поэтому не покрыта потребность ещё в 32,6 млрд долларов. Таким образом, более 60 % необходимого внешнего финансирования на 2027 год пока не подтверждено.

Кроме того, в проекте бюджета учтено более 117 млрд грн доходов от налоговых изменений, которые ещё не приняты. В частности, правительство ожидает 58,7 млрд грн от повышения НДС, 38,5 млрд грн от продления 50-процентного налога на прибыль банков, 11,8 млрд грн от налогообложения международных посылок и 8,3 млрд грн от повышения акцизов на топливо.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий, выступая в Верховной Раде, назвал ситуацию с государственными финансами Украины почти критической.

Кроме того, "Судебно-юридическая газета" сообщила о существенных изменениях в механизме начисления и выплаты заработной платы в Украине. В частности, согласно новым правилам может измениться порядок расчета минимальной заработной платы.