Минимальную зарплату будут пересчитывать по-другому: как изменится начисление зарплат украинцам

Украинцев ждет существенное обновление механизма начисления и выплаты заработной платы. Новый проект Трудового кодекса предлагает пересмотреть саму формулу расчета минимальной заработной платы и обеспечить работникам значительно большую прозрачность в расчетах заработной платы.

В Украине готовятся существенно пересмотреть порядок начисления и выплаты заработной платы. Новый проект Трудового кодекса предлагает иной подход к расчету минимальной заработной платы, устанавливает обновленные требования к системе оплаты труда и обязывает работодателей предоставлять наемным работникам более полную информацию о начислениях. Впрочем, документ пока находится на стадии проекта, а значит, окончательные нормы еще могут претерпеть изменения. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Новый проект Трудового кодекса: что изменится

Одним из ключевых нововведений документа станет изменение методики расчета минимальной заработной платы. В настоящее время ее размер устанавливается законом о Государственном бюджете и не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

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По замыслу авторов проекта, минимальная зарплата будет рассчитываться как процент от среднемесячного заработка в стране по видам экономической деятельности. В качестве базы будет использоваться показатель по состоянию на 1 января года, предшествующего году установления минимальной заработной платы, а сам процент будет устанавливаться правительством. При этом минимальная заработная плата сохранит статус государственной социальной гарантии. Кроме того, после вступления в силу нового Кодекса минимальную зарплату перестанут использовать в качестве базовой величины для расчета должностных окладов и других начислений.

Документ сохраняет норму, согласно которой заработок может оказаться меньше минимального, если работник не выполнил полную месячную или почасовую норму. В таком случае начисления будут производиться пропорционально фактически выполненной работе.

В то же время список выплат, которые не будут учитываться при обеспечении гарантированного минимума, планируется значительно расширить. В него хотят включить оплату за ночную и сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, доплаты за вредные условия труда, компенсацию за разъездной характер работы, премии к знаменательным датам, индексацию, доплаты за совмещение должностей и компенсацию за задержку начислений.

Обновленный Кодекс вводит более строгие требования к построению системы оплаты труда. Она должна учитывать сложность задач, уровень квалификации работника и отраслевые стандарты. Такую систему предлагается закрепить в коллективном договоре, а в случае его отсутствия — в локальном документе работодателя после консультаций с трудовым коллективом.

Отдельный раздел проекта посвящен принципу недопущения дискриминации. Работодатели обязаны гарантировать равную оплату труда мужчинам и женщинам за работу равной ценности с учетом квалификации, обязанностей и степени ответственности.

Проект предусматривает предоставление более подробной информации, которую сотрудник будет получать при каждом начислении. Общая сумма с разбивкой по видам выплат, основания для удержаний, сумма к получению, размер индексации и уплаченных налогов.

Документ предлагает выплачивать заработную плату в первую очередь из средств, поступающих на предприятие. Если имеется задолженность перед работниками, будет запрещено производить другие бюджетные платежи — за исключением единого социального взноса. В случае задержки выплат более чем на 30 дней работодатель обязан уведомить орган по надзору за соблюдением трудового законодательства.

Что останется прежним

Периодичность выплат — не реже двух раз в месяц с интервалом до 16 дней — остается без изменений. При этом средства должны поступить не позднее семи дней после окончания периода, за который начислена заработная плата. Размер аванса за первую половину месяца будет определяться коллективным договором или локальным актом работодателя, однако он не должен быть меньше оплаты фактически отработанного времени.

Изменять систему, форму или размер оплаты труда без согласия станет сложнее — по общему правилу такие решения потребуют согласования с работником, а в случае отказа будет действовать отдельная процедура.

В Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отмечают, что после принятия нового Кодекса работодателям придется пересмотреть систему оплаты труда, коллективные договоры, штатные расписания и порядок уведомления работников о начислениях.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время средняя зарплата в Украине может достичь 44 тысяч гривен, а минимальная — будет опережать темпы инфляции.

Также известно, что минимальная заработная плата в Украине в настоящее время составляет 169 евро, или примерно 8,7 тысячи гривен в месяц — это самый низкий показатель среди стран-кандидатов на вступление в ЕС.