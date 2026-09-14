Мінімалку перерахують по-іншому: як зміниться нарахування зарплат українцям

Українців очікує суттєве оновлення механізму нарахування та виплати заробітку. Новий проєкт Трудового кодексу пропонує переглянути саму формулу обчислення мінімалки й забезпечити працівникам значно більшу прозорість у зарплатних розрахунках.

В Україні готуються суттєво переглянути порядок нарахування та виплати заробітної плати. Новий проєкт Трудового кодексу пропонує інакший підхід до обчислення мінімалки, встановлює оновлені вимоги до системи оплати праці та зобов'язує роботодавців ділитися з найманими працівниками ширшою інформацією щодо нарахувань. Утім документ поки перебуває на стадії проєкту, а отже фінальні норми ще можуть зазнати коригувань. Про це повідомила "Судово-юридична газета".

Новий проєкт Трудового кодексу: що зміниться

Одним із центральних нововведень документа стане зміна методики обчислення мінімальної зарплатні. На сьогодні її розмір встановлюється законом про Державний бюджет і не має права опускатися нижче за прожитковий мінімум для працездатного населення.

Видео дня

За задумом авторів проєкту, мінімалку обчислюватимуть як відсоток від середньомісячного заробітку в країні за видами економічної діяльності. Базою слугуватиме показник станом на 1 січня року, що передує року встановлення мінімальної зарплати, а сам відсоток встановлюватиме уряд. При цьому мінімальна зарплата зберігатиме статус державної соціальної гарантії. Окрім того, після набуття чинності новим Кодексом мінімалку припинять застосовувати як базову величину для обчислення посадових окладів та інших нарахувань.

Документ залишає норму, за якою заробіток може виявитися меншим за мінімальний, якщо працівник не виконав повну місячну чи годинну норму. Тоді нарахування здійснюватимуть пропорційно реально виконаній роботі.

Водночас список виплат, які не братимуть до уваги при забезпеченні гарантованого мінімуму, планують значно розширити. До нього хочуть додати оплату за роботу вночі та понаднормово, роботу у вихідні та святкові дати, доплати за шкідливі умови праці, компенсацію за роз'їзний характер зайнятості, премії до знаменних дат, індексацію, доплати за суміщення посад і компенсацію за затримку нарахувань.

Оновлений Кодекс запроваджує суворіші вимоги до побудови системи оплати. Вона повинна враховувати складність завдань, рівень кваліфікації працівника та профільні стандарти. Таку систему пропонують фіксувати у колективному договорі, а за його відсутності – в локальному документі роботодавця після консультацій із трудовим колективом.

Окремий блок проєкту стосується принципу недопущення дискримінації. Роботодавці зобов'язані гарантувати рівну оплату чоловікам і жінкам за однакову за цінністю роботу, зважаючи на кваліфікацію, обов'язки та ступінь відповідальності.

Проєкт передбачає докладнішу інформацію, яку отримуватиме працівник при кожному нарахуванні. Загальну суму з розбивкою за видами виплат, підстави утримань, суму до отримання, розмір індексації та сплачених податків.

Документ пропонує здійснювати виплату зарплати першочергово з коштів, що надходять на підприємство. Якщо існує борг перед працівниками, здійснення інших бюджетних платежів заборонять – окрім єдиного соціального внеску. У разі затримки виплат понад 30 днів роботодавець зобов'язаний повідомити орган нагляду за трудовим законодавством.

Що не зміниться

Періодичність виплат у щонайменше двічі на місяць із проміжком до 16 днів залишається без змін. При цьому кошти мають надійти не пізніше семи днів після завершення періоду, за який нараховано зарплату. Розмір авансу за першу половину місяця визначатиме колективний договір або локальний акт роботодавця, однак він не повинен бути меншим за оплату реально відпрацьованого часу.

Змінювати систему, форму чи розмір оплати праці без згоди стане важче – за загальним правилом такі рішення потребуватимуть погодження з працівником, а за відмови діятиме окрема процедура.

В Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради зауважують, що після ухвалення нового Кодексу роботодавцям доведеться переглянути систему оплати праці, колективні угоди, штатні розписи та порядок повідомлення працівників про нарахування.

Раніше повідомлялося, що незабаром середня зарплата в Україні може досягти 44 тисяч гривень, а мінімальна – випереджатиме темпи інфляції.

Також відомо, що мінімальна зарплата в Україні наразі становить 169 євро, приблизно 8,7 тисячі гривень щомісяця – це найнижчий показник серед держав-кандидатів на вступ до ЄС.