Посылки из-за границы стоимостью до 150 евро будут облагаться НДС: Рада поддержала отмену льготы

Посылки стоимостью до 150 евро будут облагаться налогом. Рада поддержала в первом чтении отмену льготы на посылки. Когда закон вступит в силу?

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену налоговых льгот на международные почтовые и экспресс-отправления стоимостью до 150 евро. Решение принято 273 голосами народных избранников. Если документ будет принят окончательно, покупки украинцев в зарубежных интернет-магазинах и посылки из-за рубежа могут подорожать из-за уплаты НДС.

В то же время новые правила вступят в силу не сразу. Закон должен вступить в силу не ранее 1 июля 2027 года.

Речь идет об изменении нынешнего подхода, согласно которому товары в международных посылках для физических лиц в пределах установленного лимита не облагаются налогами. После отмены льготы такие отправления подпадут под новые правила налогообложения.

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Рада поддержала в первом чтении отмену льготы на посылки Фото: Из открытых источников

Рада поддержала отмену льготы — что это даст бюджету

Изменения, касающиеся посылок, являются лишь одной из частей более широкого пакета налоговых решений, от которых зависит наполнение государственного бюджета.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отмечала, что более 131 млрд грн из запланированных доходов бюджета поступят только при условии принятия парламентом ряда поправок в Налоговый кодекс.

Среди возможных источников она называла, в частности, повышение ставки НДС на 1 процентный пункт и увеличение акцизов на топливо на 4 процентных пункта. В то же время Подласа считала принятие именно таких изменений маловероятным.

Роксолана Пидласа , председатель бюджетного комитета Верховной Рады

Благодаря закону о посылках бюджет может получить почти 12 млрд грн (не считая, разумеется, транша "Макрофин-2026").

В бюджетные расчеты отдельно заложено 52,5 млрд грн, которые могут поступить при условии продления действия налога на прибыль банков по ставке 50%, а также после вступления в силу закона о налогообложении цифровых платформ.

Таким образом, налогообложение международных посылок является частью более широких мер по поиску дополнительных источников доходов для бюджета, однако конкретный эффект от этой нормы будет зависеть от окончательной редакции закона и механизма его применения.

Посылки из-за рубежа: что изменится для украинцев

После введения новых правил покупки из-за границы могут подорожать. Особенно это касается заказов с зарубежных маркетплейсов и интернет-магазинов, стоимость которых сейчас часто не превышает необлагаемый порог.

Для отправлений между физическими лицами предусмотрены отдельные правила. Согласно предложенной модели, подарки от одного физического лица другому стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС и пошлиной.

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Если стоимость такой посылки превышает 45 евро, на нее будет начисляться НДС по ставке 20 % (от всей суммы). Таможенная пошлина в размере 10 % предусмотрена для товаров стоимостью свыше 150 евро, а не от 45 евро.

В то же время эти правила следует рассматривать в контексте всей новой редакции таможенного законодательства: окончательный порядок налогообложения будет зависеть от текста закона, который примет Верховная Рада, и от даты его вступления в силу.

Новая таможенная система: что изменится с 2027 года

Как рассказала "Фокусу" адвокат, руководитель и соучредитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова, 1 декабря 2027 года определено в качестве ориентировочной даты, с которой должна вступить в силу новая редакция Таможенного кодекса Украины, разработанная в соответствии с европейскими стандартами.

При этом переход на цифровые таможенные процедуры не завершится за один день. По ее словам, для внедрения всех необходимых электронных систем предусмотрен переходный период — до 31 декабря 2029 года.

То есть дата 1 декабря 2027 года, как отмечает эксперт, касается вступления в силу новой редакции Таможенного кодекса, тогда как отмена льготы на посылки в рамках отдельного законодательного решения, согласно тексту законопроекта № 16051, должна состояться не ранее 1 июля 2027 года.

Что будет со старыми таможенными разрешениями

Переход на европейские правила затронет не только международные отправления граждан, но и работу бизнеса.

Дрижакова отмечает, что бессрочные европейские разрешения, в частности статус уполномоченного экономического оператора (УЭО), останутся в силе.

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Если разрешение имеет определенный срок действия, оно будет действовать до истечения этого срока.

В то же время разрешения старого образца будут аннулированы с момента вступления в силу нового Таможенного кодекса — с 1 декабря 2027 года. В первую очередь это касается операторов зон беспошлинной торговли и свободных таможенных зон.

Duty Free придется переоформить

Некоторые изменения ждут магазины беспошлинной торговли.

По словам Дрижаковой, действующие разрешения старого образца на эксплуатацию магазинов Duty Free будут отменены после введения нового Таможенного кодекса.

Чтобы продолжить работу, такие магазины должны будут пройти полную переавторизацию и подтвердить соответствие новым критериям и требованиям безопасности в соответствии со стандартами ЕС.

В то же время режим беспошлинной торговли в Украине будет носить временный характер. Часть соответствующих таможенных правил будет действовать до момента вступления Украины в ЕС, поскольку внутри Европейского Союза беспошлинная торговля между государствами-членами не применяется.

Меньше бумажной волокиты для международных перевозчиков

Новые правила должны изменить и процедуры оформления международных отправлений.

Почтовые операторы и экспресс-перевозчики смогут вместо стандартных таможенных деклараций использовать ускоренные электронные реестры для товаров стоимостью до 1000 евро.

Предстоящая реформа затрагивает сразу несколько направлений: налогообложение международных посылок для граждан, таможенное оформление товаров, работу почтовых и экспресс-операторов, разрешения для бизнеса и функционирование Duty Free

Еще одно запланированное изменение — переход бизнеса на цифровое взаимодействие с контролирующими органами.

По словам Дрижаковой, взаимодействие будет осуществляться через портал "Единое окно для международной торговли", что должно устранить бумажное дублирование процедур.

Пока что отмена льготы на посылки прошла лишь первое чтение. Для окончательного вступления в силу парламент должен принять закон в целом, после чего документ должен пройти другие предусмотренные законодательством процедуры. При этом заявленная дата вступления в силу соответствующих изменений — не ранее 1 июля 2027 года.

Напомним, 15 сентября украинское правительство утвердило государственный бюджет на 2027 год. В частности, было объявлено о будущем размере минимальной заработной платы в Украине на следующий год, а также об изменениях, касающихся прожиточного минимума.