3 гигаватта мощности: как киевляне готовятся в блэкаутам, рассчитывая только на себя

Наученные горьким опытом прошлой зимы, жители украинской столицы в подготовке к грядущим холодам сами, по возможности, решают вопрос с обеспечением себя электричеством на случай длительных отключений.

Около 40% киевлян обеспечили себя электроэнергией на зиму, закупив зарядные станции или позаботившись о других источниках электроэнергии, чтобы не зависеть от отключений, отметил в эфире Ранок LIVE заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский.

По его словам, таким образом у ДТЭК будет достаточно возможности подпитывать их батарейки, давая по несколько часов электроэнергию.

"Киевляне завезли, чтобы вы понимали, 3 гигаватта по мощности батареек в свои дома. Сейчас 800 мегават батареек действуют возле Киева и в Киеве. Это свидетельствует о том, что 1-2 очереди (отключений электроэнергии, — прим. ред) в Киеве будут по всей столице обязательно, а 40% (жителей города) вообще спокойно будут использовать свою децентрализованную энергетику", — заявил эксперт.

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Он также опроверг вероятность "холодомора" в Киеве, поскольку ожидается теплая зима. Вероятность этого Закревский оценил в 80%.

Напомним, с приходом осени российские террористы усилили удары по энергообъектах по всей Украине. Только в Киеве 14 октября РФ атаковала все три теплоэлектроцентрали.

Сегодня под ударом оказалась энергетика Кировоградской области и газодобыча — в Полтавской.

Также сообщалось, что "Киевводоканал" не будет иметь резервных генераторов зимой.