Когда в киевские квартиры придет тепло: Кличко назвал дату

Со 2 ноября Киев начнет подачу тепла в жилые дома. Отопительный сезон в столице стартовал еще две недели назад.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице начался 16 октября. Сначала тепло пошло в учреждения социальной сферы, и уже, по заявкам руководства, подключены к теплу почти 50% соцзаведений, среди которых 157 медучреждений, 402 детсада и 85 школ.

"На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью теплосетей около 3 000 км), необходимо до недели. Поэтому решение начать отопительный сезон в жилом секторе столица приняла за несколько дней до резкого понижения температуры", — заявил градоначальник.

2 ноября отопительный сезон стартует также в Чернигове и Полтаве.

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Единой даты начала отопительного сезона в Украине нет. Решение принимают местные власти с учетом погодных условий и готовности тепловой инфраструктуры. Основной ориентир — среднесуточная температура воздуха +8 °C или ниже в течение трех суток подряд.

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Напомним, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как киевляне готовятся к возможным отключениям электроэнергии. По его оценкам, около 40 % жителей столицы позаботились об автономном электроснабжении на зимний период.

В связи с риском аварий и повреждений водопроводов украинцам также рекомендуют иметь запас питьевой воды как минимум на три суток. Минимальная норма составляет 3 литра на человека в день, то есть 9 литров на 72 часа. Для хранения воды подойдут чистые стеклянные бутылки или емкости из пищевого пластика с маркировкой HDPE 2 или PP 5.

Также сообщалось, как получить жилищную субсидию на отопительный сезон 2026–2027 годов.