Субсидия на отопительный сезон: как получить и какие доходы учитывает ПФУ

Период, за который учитываются доходы для расчета жилищной субсидии, зависит от месяца её назначения. Подробно объясняем, как рассчитывается субсидия на отопительный сезон.

При назначении жилищной субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд Украины будет учитывать доходы домохозяйства за первые два квартала 2026 года. А для пенсионеров действует отдельный порядок расчета: вместо пенсии за каждый месяц берется сумма, начисленная за август. О том, как определяется среднемесячный совокупный доход семьи для назначения помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщили в ПФУ 20 октября.

За какой период учитываются доходы для получения субсидии

Период расчета зависит от того, когда именно домохозяйство получает субсидию. Если ее назначают с начала отопительного сезона, то есть с октября, то учитываются доходы за январь–июнь 2026 года.

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Для получения субсидии с начала неотопительного сезона, с мая, учитываются доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Если же человек обращается не в начале отопительного или неотопительного сезона, учитываются два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения.

Какие доходы учитывает Пенсионный фонд

При расчете среднемесячного совокупного дохода домохозяйства учитываются, в частности:

зарплату после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора;

денежное довольствие военнослужащих после уплаты военного сбора;

пенсии и ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;

стипендии, за исключением отдельных социальных выплат детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

социальные выплаты, которые в соответствии с законодательством включаются в расчет;

пособие по безработице и страховые выплаты;

денежные переводы из-за рубежа;

дивиденды от ценных бумаг;

прочие доходы, информация о которых имеется в налоговой службе или которые человек задекларировал самостоятельно.

В то же время отдельные виды пособий учитываются исходя из фактически полученных сумм. Среди них — пособие при рождении или усыновлении ребенка, некоторые виды государственной социальной помощи, компенсация за уход и пособие по частичной безработице.

Чтобы определить среднемесячную сумму таких выплат, их общий размер за соответствующий период делят на количество месяцев, в течение которых человек их получал.

Как учитывается пенсия при назначении субсидии

Для пенсионеров действует специальное правило: если субсидию назначают с октября, ПФУ принимает во внимание сумму пенсии, начисленную за август. Если пособие назначают с мая, учитывается пенсия за март.

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Если субсидия оформляется не с начала сезона, учитывается пенсия за месяц, предшествующий месяцу, предшествующему тому, с которого назначается субсидия.

Например, если человек подал заявление на субсидию в октябре 2026 года, в январе–июне получала зарплату в размере 6 200 грн ежемесячно, а с июня начала получать пенсию, для расчёта будут использованы зарплата за 6 месяцев и пенсия за август. Если августовская пенсия составляла 3 100 грн, среднемесячный совокупный доход будет определен в размере 9 300 грн.

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Другой пример касается человека, который ранее работал, но к моменту обращения за субсидией уже вышел на пенсию. Если пенсию назначили в июне, а с октября оформляют субсидию, ПФУ может учесть только сумму пенсии за август. Например, при пенсии в размере 5 100 грн именно эта сумма будет учтена в качестве среднемесячного дохода в приведенном фондом случае.

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