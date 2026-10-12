Пенсия может быть выше: одна справка может увеличить выплаты

Если когда-то заработок был выше, чем в 2000-х годах, пенсию ещё можно увеличить. Для этого достаточно найти в архиве один документ о прежней зарплате.

Размер будущей пенсии можно увеличить с помощью одной справки из архива — если до 2000 года человек зарабатывал больше, чем в последующие годы. Об этом пишет эксперт по пенсионным вопросам Татьяну Ходиневич.

Пенсия рассчитывается не только исходя из стажа, ведь ключевую роль играет заработок, на основе которого определяется индивидуальный коэффициент. По умолчанию Пенсионный фонд берет за основу зарплату с 1 июля 2000 года.

В то же время закон позволяет добавить и более ранние данные: 60 месяцев подряд до 1 июля 2000 года. Выгода возникает в том случае, если человек впоследствии в течение длительного времени получал минимальную зарплату, а до этого имел значительно более высокий официальный доход.

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Справку о заработной плате выдает предприятие, на котором человек работал. Если его уже нет, за этим документом следует обращаться к правопреемнику или в архивное учреждение.

Автоматического повышения не будет: ПФУ просчитает оба варианта и оставит более выгодный. Если при старой зарплате коэффициент растет, пенсию назначат по нему, если падает — будут рассчитывать только по реестру застрахованных лиц. Суммы из справки фонд сверит с первичными документами предприятия и только после проверки учтет их.

В первую очередь поискать архивные документы стоит тем, кто до июля 2000 года зарабатывал больше, чем впоследствии, работал по совместительству на нескольких работах или имеет менее пяти лет страхового стажа после этой даты.

Ранее сообщалось, что часть украинцев в возрасте от 70 лет имеет право на доплату, если пенсия не дотягивает до установленного уровня — ее размер зависит от возраста и страхового стажа.

Также отмечается, что после 65 лет у отдельных пенсионеров автоматически возникает право на более высокую выплату, однако получат ее только те, кто соответствует требованиям по стажу.