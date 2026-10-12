Пенсія може бути вищою: одна довідка може збільшити виплати

Якщо колись заробіток був вищим, ніж у двохтисячних, пенсію ще можна збільшити. Для цього достатньо знайти в архіві один документ про стару зарплату.

Розмір майбутньої пенсії можна збільшити за допомогою однієї довідки з архіву — якщо до 2000 року людина заробляла більше, ніж у наступні роки. Про це пише експертка з пенсійних питань Тетяну Ходіневич.

Пенсію рахують не лише за стажем, адже ключову роль відіграє заробіток, з якого визначають індивідуальний коефіцієнт. За замовчуванням Пенсійний фонд бере зарплату з 1 липня 2000 року.

Водночас закон дозволяє додати й давніші дані: 60 місяців поспіль до 1 липня 2000 року. Вигода з'являється тоді, коли людина пізніше тривалий час отримувала мінімальну зарплату, а до того мала значно вищий офіційний дохід.

Видео дня

Довідку про заробіток видає підприємство, де людина працювала. Якщо його вже не існує, за документом варто звертатися до правонаступника або до архівної установи.

Автоматичного підвищення не буде: ПФУ прорахує обидва варіанти й залишить вигідніший. Якщо зі старою зарплатою коефіцієнт зростає, пенсію призначать за ним, якщо падає — рахуватимуть лише за реєстром застрахованих осіб. Суми з довідки фонд звірить із первинними документами підприємства, і лише після перевірки врахує їх.

Передусім пошукати архівні документи варто тим, хто до липня 2000-го заробляв більше, ніж згодом, працював за сумісництвом на кількох роботах або має менше п'яти років страхового стажу після цієї дати.

Раніше повідомлялося, що частина українців віком від 70 років має право на доплату, якщо пенсія не дотягує до встановленого рівня — її розмір залежить від віку та страхового стажу.

Також ідеться про те, що після 65 років для окремих пенсіонерів автоматично відкривається право на вищу виплату, однак отримають її лише ті, хто відповідає вимогам щодо стажу.