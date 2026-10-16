В Киеве начался отопительный сезон, но не для всех: что известно

Сегодня, 16 октября, в столице в условиях постоянных вражеских обстрелов начинается отопительный сезон.

На первом этапе тепло начнут подавать в учреждения социальной сферы, в частности в больницы, школы и детские сады. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, подключение объектов социальной инфраструктуры будет осуществляться по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений.

В то же время подача тепла в настоящее время задерживается в части Днепровского и Дарницкого районов. Это связано с тем, что местный энергообъект недавно получил серьезные повреждения в результате обстрелов. На объекте ведутся активные восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть тепло в дома и учреждения киевлян.

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Напомним, что 16 октября в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Причиной стало очередное вражеское нападение на объекты энергетической инфраструктуры.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как киевляне готовятся к отключениям электроэнергии. По его словам, около 40 % жителей столицы подготовились к зимнему периоду, обеспечив себя электроэнергией.

Кроме того, в связи с авариями и повреждениями водопроводов украинцам рекомендуется запастись питьевой водой как минимум на 72 часа. Минимальная потребность составляет 3 литра на человека в сутки, то есть 9 литров на три дня. Для хранения следует использовать чистую стеклянную тару или емкости из пищевого пластика с маркировкой HDPE 2 или PP 5.