Украинцам советуют сделать запас воды на трое суток: сколько нужно на одного человека

В связи с авариями и повреждениями водопроводов украинцам рекомендуется запастись питьевой водой как минимум на 72 часа. Минимальная потребность составляет 3 литра на человека в сутки, то есть 9 литров на три дня.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в Facebook.

В случае перебоев с водоснабжением в первую очередь следует следить за сообщениями местных властей, водоканала, ГСЧС и региональных центров контроля и профилактики заболеваний. Они должны информировать о причинах и ориентировочной продолжительности отключения, адресах пунктов выдачи воды и правилах её использования после возобновления водоснабжения.

Если связи нет, можно обратиться к старосте или в исполнительный комитет общины.

Какую воду можно пить во время аварий

После повреждения водопровода давление в трубах может снижаться, из-за чего в систему попадают грунтовые, поверхностные или сточные воды. Даже если вода остается прозрачной, в ней могут содержаться опасные микроорганизмы.

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Поэтому не следует использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, пока соответствующие службы официально не подтвердят её безопасность.

Если другого источника нет, воду нужно довести до сильного кипения, а затем дать ей остыть естественным образом. Бытовые фильтры не гарантируют удаление бактерий и вирусов, поэтому не могут заменить кипячение.

Для питья рекомендуется выбирать бутилированную воду, воду из официальных пунктов раздачи или из других источников, безопасность которых подтвердили соответствующие службы. Не следует набирать воду из непроверенных колодцев, скважин, копанок и открытых водоемов.

Какую воду нельзя использовать даже после кипячения

Воду нельзя считать безопасной, если она имеет запах топлива, бензина, растворителей, краски или канализации, необычный цвет, посторонние примеси, радужную пленку или стойкую пену.

Кипячение помогает уничтожить большинство болезнетворных микроорганизмов, но не устраняет химические загрязнители, в частности нефтепродукты, тяжелые металлы и нитраты. Более того, во время кипячения концентрация нитратов может увеличиваться.

Если есть подозрение на химическое загрязнение, необходимо найти другой источник воды и сообщить об этом в органы местного самоуправления или экстренные службы.

Как запасаться водой

Чтобы вода оставалась безопасной, перед тем как набрать её, необходимо вымыть руки с мылом. Для хранения следует использовать чистую стеклянную тару или ёмкости из пищевого пластика с маркировкой HDPE 2 или PP 5.

Контейнеры следует плотно закрывать, хранить в прохладном затененном месте и маркировать надписями "питьевая вода" и "техническая вода". Нельзя доливать свежую воду к остаткам старой, предварительно не вымыв емкость.

Минимальный запас питьевой воды на три суток составляет 9 литров на человека. Отдельно необходимо учитывать потребности детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Воду используют не только для питья, но и для приготовления пищи, поэтому для бытовых нужд может понадобиться дополнительный запас технической воды.

В Центре общественного здоровья также призывают помогать людям, которым сложно самостоятельно обеспечить себя водой. Это касается одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью, маломобильных граждан и семей с маленькими детьми. По возможности им следует помочь найти безопасный источник, набрать воду или принести её домой.

Напомним, что Россия усиливает удары по энергетической инфраструктуре Украины, нанося удары по объектам в центральных и других регионах страны.

Ранее директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкин предупредил, что в случае длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики подачи воды. По его словам, резервные источники питания не смогут гарантировать бесперебойную работу систем водоснабжения.