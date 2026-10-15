Українцям радять зробити запас води на три доби: скільки потрібно на одну людину

Через аварії та пошкодження водопроводів українцям рекомендують підготувати запас питної води щонайменше на 72 години. Мінімальна потреба становить 3 літри на людину на добу, тобто 9 літрів на три дні.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я у Facebook.

У разі перебоїв із водопостачанням насамперед варто стежити за повідомленнями місцевої влади, водоканалу, ДСНС і регіональних центрів контролю та профілактики хвороб. Вони мають інформувати про причини й орієнтовну тривалість відключення, адреси пунктів видачі води та правила її використання після відновлення водопостачання.

Якщо зв’язку немає, можна звернутися до старости або виконавчого комітету громади.

Яку воду можна пити під час аварій

Після пошкодження водопроводу тиск у трубах може знижуватися, через що до системи потрапляють ґрунтові, поверхневі або стічні води. Навіть якщо вода залишається прозорою, у ній можуть бути небезпечні мікроорганізми.

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Тому не варто використовувати водопровідну воду для пиття та приготування їжі, доки відповідальні служби офіційно не підтвердять її безпечність.

Якщо іншого джерела немає, воду потрібно довести до сильного кипіння, а потім дати їй охолонути природним способом. Побутові фільтри не гарантують видалення бактерій і вірусів, тому не можуть замінити кип’ятіння.

Для пиття рекомендують обирати бутильовану воду, воду з офіційних пунктів підвезення або з інших джерел, безпечність яких підтвердили відповідальні служби. Не слід набирати воду з неперевірених колодязів, свердловин, копанок і відкритих водойм.

Яку воду не можна використовувати навіть після кип’ятіння

Воду не можна вважати безпечною, якщо вона має запах пального, бензину, розчинників, фарби чи каналізації, незвичний колір, сторонні домішки, райдужну плівку або стійку піну.

Кип’ятіння допомагає знищити більшість хвороботворних мікроорганізмів, але не усуває хімічні забруднювачі, зокрема нафтопродукти, важкі метали й нітрати. Ба більше, під час кип’ятіння концентрація нітратів може зростати.

Якщо є підозра на хімічне забруднення, потрібно знайти інше джерело води та повідомити про ситуацію органи місцевого самоврядування або екстрені служби.

Як зберігати запас води

Щоб вода залишалася безпечною, перед її набором необхідно вимити руки з милом. Для зберігання варто використовувати чисту скляну тару або ємності з харчового пластику з маркуванням HDPE 2 чи PP 5.

Контейнери слід щільно закривати, тримати в прохолодному затіненому місці та позначати написами “питна вода” і “технічна вода”. Не можна доливати свіжу воду до залишків старої, попередньо не вимивши ємність.

Мінімальний запас питної води на три доби становить 9 літрів на одну людину. Окремо потрібно враховувати потреби дітей, вагітних жінок, людей похилого віку та людей із хронічними захворюваннями. Воду використовують не лише для пиття, а й для приготування їжі, тому для побутових потреб може знадобитися додатковий запас технічної води.

У Центрі громадського здоров’я також закликають допомагати людям, яким складно самостійно забезпечити себе водою. Це стосується самотніх літніх людей, людей з інвалідністю, маломобільних громадян і сімей із маленькими дітьми. За можливості їм варто допомогти знайти безпечне джерело, набрати воду або принести її додому.

Нагадаємо, Росія нарощує удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в центральних та інших регіонах країни.

Раніше директор асоціації “Укрводоканалекологія” Олександр Шкін попередив, що в разі тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки подачі води. За його словами, резервні джерела живлення не зможуть гарантувати безперервну роботу систем водопостачання.