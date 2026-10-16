У Києві розпочався опалювальний сезон, але не для всіх: що відомо

Сьогодні, 16 жовтня, у столиці в умовах постійних ворожих обстрілів розпочинається опалювальний сезон.

На першому етапі тепло почнуть подавати до закладів соціальної сфери, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, підключення соціальної інфраструктури здійснюватиметься за індивідуальними заявками керівників цих установ.

Водночас подача тепла наразі затримується у частині Дніпровського та Дарницького районів. Це пов'язано з тим, що місцевий енергооб'єкт нещодавно зазнав серйозних пошкоджень унаслідок обстрілів. На об'єкті тривають активні відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути тепло в оселі та заклади киян.

Нагадаємо, у Києві 16 жовтня запровадили екстрені відключення електроенергії. Все через чергову ворожу атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповідав, як кияни готуються до блекаутів. За його словами, близько 40 % мешканців столиці підготувалися до зимового періоду, забезпечивши себе електроенергією.

Крім того, через аварії та пошкодження водопроводів українцям рекомендують підготувати запас питної води щонайменше на 72 години. Мінімальна потреба становить 3 літри на людину на добу, тобто 9 літрів на три дні. Для зберігання варто використовувати чисту скляну тару або ємності з харчового пластику з маркуванням HDPE 2 чи PP 5.