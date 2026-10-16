У Києві більше не діють графіки світла: в столиці екстренні відключення електроенергії

У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії. Все через чергову ворожу атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики вже працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло у будинки городян, повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

Зверніть увагу, що під час екстрених відключень раніше складені графіки обмежень електропостачання не діють.

Відключення світла в Україні через атаки РФ

Нагадаємо, Росія, всупереч закликам президента США Дональда Трампа до енергетичного перемир'я, продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Через це світло українцям продовжують давати за графіками. Відключення світла в Україні 16 жовтня триватимуть з 6:00 до 23:59.

15 жовтня перебої зі світлом і водопостачанням виникли в Луцьку після вибухів на тлі дронової атаки РФ. Також Луцька міськрада повідомляла про аварію на центральному водогоні та зниження тиску у водопровідній мережі.

Видео дня

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповідав, як кияни готуються до блекаутів. За його словами, близько 40 % мешканців столиці підготувалися до зимового періоду, забезпечивши себе електроенергією.

Крім того, через аварії та пошкодження водопроводів українцям рекомендують підготувати запас питної води щонайменше на 72 години. Мінімальна потреба становить 3 літри на людину на добу, тобто 9 літрів на три дні.