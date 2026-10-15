Графіки відключення світла на 16 жовтня: електрики не буде до 7,5 годин

Росія, всупереч закликам президента США Дональда Трампа до енергетичного перемир'я, продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури в Україні. Через це світло українцям продовжують давати за графіками.

Відключення світла в Україні 16 жовтня триватимуть з 6:00 до 23:59, попередили в ПрАТ НЕК "Укренерго". Втім, ситуація може змінюватися, тому варто стежити за актуальними повідомленнями операторів систем розподілу.

Відключення світла у Києві

Графіки відключення світла у Києві традиційно можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Київська область

Також в ДТЕК оприлюднили розклад для Київщини. Для деяких черг обмеження триватимуть загалом до 8 годин. Електроенергію вимикатимуть 1-2 рази на добу.

Графік відключення світла для жителів Київської області

Графік відключення світла у Київській області від ДТЕК на 16 жовтня

Полтавська область

На Полтавщині, за даними АТ "Полтаваобленерго", будуть діяти графіки погодинних відключень:

з 06:00 по 08:00 — в обсязі 0.5 черг;

— в обсязі черг; з 08:00 по 12:00 — для 1.5 черг;

— для черг; з 12:00 по 22:00 — для обсягу 2 черг;

— для обсягу черг; з 22:00 по 23:59 — в обсязі 1 черги.

Графіки відключення електроенергії для жителів Полтавської області

Черкаська область

Згідно з графіками АТ "Черкасиобленерго", споживачам вимикатимуть електроенергію від 1 до 3 разів на день. Загалом відключення діятимуть по 4-6 годин.

Графік відключення світла в Черкаській області 16 жовтня

Сумська область

На Сумщині застосовуватимуть обмеження до 2 разів на день.

Графік відключення електроенергії в Сумській області 16 жовтня

Харківщина

В АТ "Харківобленерго" також оприлюднили графіки відключень світла на 16 жовтня. Обмеження триватимуть від 3,5 до 7,5 годин.

Графік відключення світла у Харківській області 16 жовтня

Нагадаємо, 15 жовтня перебої зі світлом і водопостачанням виникли в Луцьку після вибухів на тлі дронової атаки РФ. Також Луцька міськрада повідомляла про аварію на центральному водогоні та зниження тиску у водопровідній мережі.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповідав, як кияни готуються до блекаутів. За його словами, близько 40 % мешканців столиці підготувалися до зимового періоду, забезпечивши себе електроенергією.