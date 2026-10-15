Графики отключения света на 16 октября: электричества не будет до 7,5 часов

Россия, вопреки призывам президента США Дональда Трампа к энергетическому перемирию, продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры в Украине. Из-за этого украинцам по-прежнему предоставляют электроэнергию по графикам.

Отключения электроэнергии в Украине 16 октября продлятся с 6:00 до 23:59, сообщили в ЧАО НЭК "Укрэнерго". Однако ситуация может меняться, поэтому следует следить за актуальными сообщениями операторов систем распределения.

Отключение электричества в Киеве

Графики отключений электроэнергии в Киеве, как обычно, можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Кроме того, в ДТЭК обнародовали график для Киевской области. Для некоторых очередей ограничения будут длиться в общей сложности до 8 часов. Электроэнергию будут отключать 1–2 раза в сутки.

График отключений электроэнергии для жителей Киевской области

График отключений электроэнергии в Киевской области от ДТЭК на 16 октября

Полтавская область

В Полтавской области, по данным АО "Полтаваоблэнерго", будут действовать графики почасовых отключений:

с 06:00 до 08:00 — в объеме 0,5 очереди;

— в объеме очереди; с 08:00 до 12:00 — для 1,5 очереди;

— для очереди; с 12:00 до 22:00 — для объема 2 очередей;

— для объема очередей; с 22:00 до 23:59 — в объеме 1 очереди.

Графики отключения электроэнергии для жителей Полтавской области

Черкасская область

Согласно графикам АО "Черкассыоблэнерго", потребителям будут отключать электроэнергию от 1 до 3 раз в день. В целом отключения будут длиться по 4–6 часов.

График отключений электроэнергии в Черкасской области 16 октября

Сумская область

В Сумской области ограничения будут вводиться до 2 раз в день.

График отключений электроэнергии в Сумской области 16 октября

Харьковская область

В АО "Харьковоблэнерго" также обнародовали графики отключений электроэнергии на 16 октября. Ограничения продлятся от 3,5 до 7,5 часов.

График отключений электроэнергии в Харьковской области 16 октября

Напомним, 15 октября в Луцке возникли перебои с электричеством и водоснабжением после взрывов, произошедших в ходе дроновой атаки со стороны РФ. Кроме того, Луцкий горсовет сообщил об аварии на центральном водопроводе и снижении давления в водопроводной сети.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как киевляне готовятся к отключениям электроэнергии. По его словам, около 40 % жителей столицы подготовились к зимнему периоду, обеспечив себя электроэнергией.