В Киеве больше не действуют графики: в столице введены экстренные отключения электроэнергии

В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Все из-за очередной вражеской атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики уже работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и восстановить электроснабжение в домах горожан, сообщает ДТЭК "Киевские электросети".

Обратите внимание, что во время экстренных отключений ранее составленные графики ограничений электроснабжения не действуют.

Отключения электроэнергии в Украине из-за атак РФ

Напомним, что Россия, вопреки призывам президента США Дональда Трампа к энергетическому перемирию, продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры в Украине. Из-за этого украинцам по-прежнему предоставляют электроэнергию по графикам. Отключения электроэнергии в Украине 16 октября будут продолжаться с 6:00 до 23:59.

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15 октября в Луцке возникли перебои с электричеством и водоснабжением после взрывов, произошедших на фоне дроновой атаки со стороны РФ. Кроме того, Луцкий горсовет сообщил об аварии на центральном водопроводе и снижении давления в водопроводной сети.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как киевляне готовятся к отключениям электроэнергии. По его словам, около 40 % жителей столицы подготовились к зимнему периоду, обеспечив себя электроэнергией.

Кроме того, в связи с авариями и повреждениями водопроводов украинцам рекомендуется запастись питьевой водой как минимум на 72 часа. Минимальная потребность составляет 3 литра на человека в сутки, то есть 9 литров на три дня.