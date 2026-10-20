Субсидія на опалювальний сезон: як отримати і які доходи враховує ПФУ

Період, за який враховують доходи для розрахунку житлової субсидії, залежить від місяця її призначення. Пояснюємо докладно, як рахують субсидію на опалювальний сезон.

Під час призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2026-2027 років Пенсійний фонд України враховуватиме доходи домогосподарства за перші два квартали 2026 року. А для пенсіонерів діє окремий порядок розрахунку: замість пенсії за кожен місяць беруть суму, нараховану за серпень. Про те, як визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї для призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, повідомили в ПФУ 20 жовтня.

За який період враховують доходи для субсидії

Період розрахунку залежить від того, коли саме домогосподарство отримує субсидію. Якщо її призначають із початку опалювального сезону, тобто від жовтня, враховують доходи за січень-червень 2026 року.

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Для субсидії з початку неопалювального сезону, з травня, беруть до уваги доходи за третій і четвертий квартали попереднього року. Якщо ж людина звертається не на початку опалювального чи неопалювального сезону, враховують два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення.

Які доходи враховує Пенсійний фонд

Під час розрахунку середньомісячного сукупного доходу домогосподарства враховують, зокрема:

зарплату після сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

грошове забезпечення військовослужбовців після сплати військового збору;

пенсії та щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;

стипендії, крім окремих соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування;

соціальні виплати, які відповідно до законодавства включаються до розрахунку;

допомогу з безробіття та страхові виплати;

грошові перекази з-за кордону;

дивіденди від цінних паперів;

інші доходи, інформація про які є в податковій службі або які людина задекларувала самостійно.

Водночас окремі види допомоги враховують за фактично отриманими сумами. Серед них — допомога при народженні або усиновленні дитини, деякі види державної соціальної допомоги, компенсація за догляд та допомога з часткового безробіття.

Щоб визначити середньомісячну суму таких виплат, їх загальний розмір за відповідний період ділять на кількість місяців, протягом яких людина їх отримувала.

Як враховують пенсію під час призначення субсидії

Для пенсіонерів є чинним спеціальне правило: якщо субсидію призначають із жовтня, ПФУ бере до розрахунку суму пенсії, нараховану за серпень. Якщо допомогу призначають із травня, враховують пенсію за березень.

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Коли субсидію оформлюють не з початку сезону, враховують пенсію за місяць, що передує місяцю перед тим, з якого призначається субсидія.

Наприклад, якщо людина звернулася по субсидію в жовтні 2026 року, у січні-червні отримувала зарплату 6 200 грн щомісяця, а від червня почала отримувати пенсію, для розрахунку застосують зарплату за 6 місяців і пенсію за серпень. Якщо серпнева пенсія становила 3 100 грн, середньомісячний сукупний дохід визначать у розмірі 9 300 грн.

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Інший приклад стосується людини, яка раніше працювала, але до моменту звернення за субсидією вже вийшла на пенсію. Якщо пенсію призначили в червні, а з жовтня оформлюють субсидію, ПФУ може врахувати лише суму пенсії за серпень. Наприклад, за пенсії у 5 100 грн саме ця сума буде врахована як середньомісячний дохід у наведеному фондом випадку.

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