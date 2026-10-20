Деяким пенсіонерам доплатять тисячі гривень: кому держава нарахує гроші автоматично

Пенсійний фонд України пояснив, які доплати передбачені для пенсіонерів віком від 70 років і за яких умов загальна сума пенсії має становити не менше ніж 4 050 або 4 213 грн. Розмір виплат залежить від віку, страхового стажу та суми пенсії.

За даними Пенсійного фонду України, щомісячну компенсаційну виплату призначають пенсіонерам, у яких загальний розмір пенсійних виплат не досягає 10 340,35 грн. Для розрахунку використовують показник середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачували страхові внески.

Розмір вікової доплати становить:

до 300 грн — для пенсіонерів віком від 70 до 75 років;

до 456 грн — для людей віком від 75 до 80 років;

до 570 грн — для пенсіонерів віком від 80 років.

Компенсацію призначають із дати досягнення відповідного віку незалежно від виду пенсії, законодавства, за яким її призначили, тривалості страхового стажу та факту працевлаштування. Виплату встановлюють у межах зазначених сум залежно від розміру пенсії.

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Які мінімальні виплати передбачені для пенсіонерів

З 1 березня 2026 року діють також умови щодо мінімального загального розміру пенсійних виплат для окремих категорій пенсіонерів.

Людям віком від 80 років, які отримують пенсію за Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та мають страховий стаж не менше ніж 25 років для чоловіків і 20 років для жінок, передбачена доплата до суми 4 213 грн, якщо загальна пенсійна виплата менша.

Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію за цим законом і мають страховий стаж не менше ніж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, загальний розмір виплат не може бути меншим за 4 050 грн. Якщо пенсія нижча, призначають доплату до відповідної суми.

Для пенсіонерів віком до 70 років із таким самим страховим стажем, які отримують пенсію за зазначеним законом, передбачена доплата до 3 725 грн, якщо загальна сума виплат не досягає цього рівня.

Якщо страховий стаж пенсіонерів віком від 70 років становить менше ніж 35 років у чоловіків або 30 років у жінок, доплату розраховують пропорційно до набутого стажу, виходячи із суми 4 050 грн. Для людей віком від 80 років за наявності щонайменше 25 років стажу в чоловіків і 20 років у жінок пенсійна виплата не може бути меншою за 4 213 грн. Для пенсіонерів віком від 75 до 80 років мінімальний розмір становить 4 050 грн.

У Пенсійному фонді зазначили, що всі ці доплати нараховують автоматично. Звертатися до установи для їх оформлення не потрібно.

Нагадаємо, пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, мають проходити фізичну ідентифікацію щороку, щоб не втратити виплати. Якщо процедуру пройшли у 2025 році, цього достатньо для отримання пенсії протягом 2026 року. Однак для продовження виплат у 2027 році ідентифікацію необхідно пройти до 31 грудня 2026 року.

Також у 2026 році частина українських пенсіонерів продовжує отримувати надбавку до пенсії за донорство. За рік сума такої доплати може перевищувати 3 тисячі гривень, проте новим отримувачам її більше не призначають.