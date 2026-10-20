Некоторым пенсионерам доплатят тысячи гривен: кому государство начислит деньги автоматически

Пенсионный фонд Украины разъяснил, какие доплаты предусмотрены для пенсионеров в возрасте от 70 лет и при каких условиях общая сумма пенсии должна составлять не менее 4 050 или 4 213 грн. Размер выплат зависит от возраста, страхового стажа и суммы пенсии.

По данным Пенсионного фонда Украины, ежемесячная компенсационная выплата назначается пенсионерам, у которых общий размер пенсионных выплат не достигает 10 340,35 грн. Для расчёта используется показатель средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачивались страховые взносы.

Размер возрастной доплаты составляет:

до 300 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 грн — для людей в возрасте от 75 до 80 лет;

до 570 грн — для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Компенсация назначается с даты достижения соответствующего возраста независимо от вида пенсии, законодательства, на основании которого она была назначена, продолжительности страхового стажа и факта трудоустройства. Размер выплаты устанавливается в пределах указанных сумм в зависимости от размера пенсии.

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Какие минимальные выплаты предусмотрены для пенсионеров

С 1 марта 2026 года также вступают в силу условия, касающиеся минимального общего размера пенсионных выплат для отдельных категорий пенсионеров.

Лицам в возрасте от 80 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющим страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, предусмотрена доплата в размере 4 213 грн, если общая сумма пенсионных выплат меньше.

Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию в соответствии с данным законом и имеющих страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, общий размер выплат не может быть меньше 4 050 грн. Если пенсия ниже, назначается доплата до соответствующей суммы.

Для пенсионеров в возрасте до 70 лет с таким же страховым стажем, получающих пенсию в соответствии с указанным законом, предусмотрена доплата в размере до 3 725 грн, если общая сумма выплат не достигает этого уровня.

Если страховой стаж пенсионеров в возрасте от 70 лет составляет менее 35 лет у мужчин или 30 лет у женщин, доплату рассчитывают пропорционально накопленному стажу, исходя из суммы 4 050 грн. Для людей в возрасте от 80 лет при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин пенсионная выплата не может быть меньше 4 213 грн. Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет минимальный размер составляет 4 050 грн.

В Пенсионном фонде отметили, что все эти доплаты начисляются автоматически. Обращаться в учреждение для их оформления не требуется.

Напомним, что пенсионеры, временно находящиеся за границей, должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы не лишиться выплат. Если процедура была пройдена в 2025 году, этого достаточно для получения пенсии в течение 2026 года. Однако для продолжения выплат в 2027 году идентификацию необходимо пройти до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, в 2026 году часть украинских пенсионеров продолжает получать надбавку к пенсии за донорство. За год сумма такой надбавки может превышать 3 тысячи гривен, однако новым получателям её больше не назначают.