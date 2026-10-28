Тепло не по рассписанию: когда включат отопление в городах Украины и кому придется еще мерзнуть

В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2026–2027 годов. В Хмельницком 28 октября начали подавать тепло в жилые дома, а в Полтаве и Черкассах отопление планируют включить 2 ноября.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Единой даты начала отопительного сезона в Украине нет. Решение принимают местные власти с учётом погодных условий и готовности тепловой инфраструктуры. Основной ориентир — среднесуточная температура воздуха +8 °C или ниже в течение трёх суток подряд.

В Киеве отопительный сезон начался 16 октября. Сначала тепло начали подавать в больницы, школы и детские сады, а жилые дома подключают постепенно. В Виннице отопление социальных учреждений начали 8 октября, в Житомире — 26 октября.

В Днепре продолжается подготовка к запуску теплоснабжения. В Днепропетровской области готовность региона к отопительному сезону оценивалась примерно в 90 %. В Запорожье точную дату начала отопления жилых домов пока не объявили.

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Во Львове 19 октября начали подавать тепло в часть коммунальных учреждений. В Ивано-Франковске отопление в жилых домах планируют включить 1–2 ноября, а в Николаеве — ориентировочно 1 ноября.

В Одессе начало отопительного сезона предварительно запланировано на начало ноября. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Александр Филатов. По его словам, коммунальщики проверили оборудование и отремонтировали проблемные участки тепловых сетей.

В Полтаве и Черкассах подачу тепла в жилые дома планируют начать 2 ноября. В Черкассах социальные учреждения начали подключать раньше — с 26 октября.

В Хмельницком поэтапное подключение жилых домов началось 28 октября в связи со снижением среднесуточной температуры. Больницы и детские сады получают тепло с 15 октября.

В Тернопольской общине отопление социальных учреждений начали включать 19 октября. Рассмотрение вопроса о начале отопительного сезона в жилых домах запланировали на 28 октября, однако в доступном сообщении речь шла лишь о запланированном заседании.

В Харькове дату начала подачи тепла во всех жилых домах не объявили. Мэр города Игорь Терехов заявил, что тепло будут подавать в зависимости от погодных условий и температурных нормативов.

В Закарпатье уже начали подавать тепло в шести общинах. В Черниговской области 32 общины начали отапливать социальные учреждения, а в целом 48 общин приняли решение о начале отопительного сезона.

Во многих городах первыми в домах включают отопление больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Жилые дома подключают постепенно, поэтому даже после официального начала отопительного сезона отопление может появляться в разное время.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как киевляне готовятся к возможным отключениям электроэнергии. По его оценкам, около 40 % жителей столицы позаботились об автономном электроснабжении на зимний период.

В связи с риском аварий и повреждений водопроводов украинцам также рекомендуют иметь запас питьевой воды как минимум на три суток. Минимальная норма составляет 3 литра на человека в день, то есть 9 литров на 72 часа. Для хранения воды подойдут чистые стеклянные бутылки или емкости из пищевого пластика с маркировкой HDPE 2 или PP 5.