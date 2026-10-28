Тепло не за розкладом: коли увімкнуть опалення в містах України та кому доведеться ще мерзнути

В Україні поступово розпочинають опалювальний сезон 2026–2027 років. У Хмельницькому 28 жовтня почали подавати тепло до житлових будинків, а в Полтаві та Черкасах опалення планують увімкнути 2 листопада.

Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Єдиної дати початку опалювального сезону в Україні немає. Рішення ухвалює місцева влада з урахуванням погоди та готовності теплової інфраструктури. Основний орієнтир — середньодобова температура повітря +8 °C або нижче протягом трьох діб поспіль.

У Києві опалювальний сезон розпочався 16 жовтня. Спочатку тепло подавали до лікарень, шкіл і дитячих садків, а житлові будинки підключають поступово. У Вінниці опалення соціальних закладів почали 8 жовтня, у Житомирі — 26 жовтня.

У Дніпрі триває підготовка до запуску теплопостачання. На Дніпропетровщині готовність регіону до опалювального сезону оцінювали приблизно у 90%. У Запоріжжі точну дату початку опалення житлових будинків поки не оголосили.

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У Львові тепло почали подавати до частини комунальних закладів 19 жовтня. В Івано-Франківську опалення в житлових будинках планують увімкнути 1–2 листопада, а в Миколаєві — орієнтовно 1 листопада.

В Одесі початок опалювального сезону попередньо запланували на початок листопада. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов. За його словами, комунальники перевірили обладнання та відремонтували проблемні ділянки теплових мереж.

У Полтаві та Черкасах подачу тепла до житлових будинків планують розпочати 2 листопада. У Черкасах соціальні заклади почали підключати раніше — з 26 жовтня.

У Хмельницькому поетапне підключення житлових будинків розпочали 28 жовтня через зниження середньодобової температури. Лікарні та дитячі садки отримують тепло з 15 жовтня.

У Тернопільській громаді опалення соціальних закладів почали вмикати 19 жовтня. Розгляд питання про початок опалювального сезону в житлових будинках запланували на 28 жовтня, однак у доступному повідомленні йшлося лише про заплановане засідання.

У Харкові дату запуску опалення в усіх житлових будинках не оголосили. Міський голова Ігор Терехов заявив, що тепло подаватимуть залежно від погодних умов і температурних нормативів.

На Закарпатті опалення вже почали подавати в шести громадах. У Чернігівській області 32 громади розпочали опалювати соціальні заклади, а загалом 48 громад ухвалили рішення про початок опалювального сезону.

У багатьох містах першими тепло отримують лікарні, дитячі садки та інші соціальні установи. Житлові будинки підключають поступово, тому навіть після офіційного початку сезону опалення може з'являтися в різний час.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів, як кияни готуються до можливих блекаутів. За його оцінкою, близько 40% жителів столиці подбали про автономне електропостачання на зимовий період.

Через ризик аварій і пошкодження водопроводів українцям також радять мати запас питної води щонайменше на три доби. Мінімальна норма становить 3 літри на людину на день, тобто 9 літрів на 72 години. Для зберігання води підійдуть чисті скляні пляшки або ємності з харчового пластику з маркуванням HDPE 2 чи PP 5.