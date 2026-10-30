ЗС РФ знову атакували вокзал у Дніпрі: що відомо (відео)

Після 17-ї години вечора 30 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Перед цим Повітряні сили попереджали про реактивні дрони у напрямку міста.

Спочатку про удар по вокзалу повідомили місцеві пабліки, але незабаром цю інформацію підтвердили в "Укрзалізниці", зазначивши, що ворог атакував об’єкт кілька разів.

Оскільки про евакуацію було повідомлено заздалегідь, ніхто з пасажирів та залізничників не постраждав. Люди перебували в укриттях.

В УЗ наголосили, що на підземних майданчиках вокзалу в Дніпрі облаштовано зони для тривалого перебування.

"Як і минулої ночі, незважаючи на затримки, пов’язані з безпекою, ми працюватимемо, щоб у будь-якому разі відправити всі поїзди. Просимо пасажирів та всіх, хто перебуває на вокзалі, залишатися в укритті до скасування повітряної тривоги. Якщо поїздка сьогодні не є нагальною — квиток можна повернути зі 100% компенсацією та обрати поїздку на іншу дату", — пояснили в компанії.

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Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа уточнив, що після прильоту на вокзалі спалахнула пожежа. Поранена одна жінка, її госпіталізували.

Зазначимо, що сьогодні в Дніпрі — день жалоби за загиблими вчора внаслідок атаки дрона на перон, де перебували люди. Станом на ранок 30 жовтня відомо про 10 загиблих чоловіків та п’ятьох жінок.

На момент написання матеріалу місто продовжувало перебувати під атакою реактивних дронів.

О 18:05 за командою "Укрэнерго" у Дніпрі та області застосували екстрені відключення. У компанії пояснили, що енергетики працюють другу добу, але відновити електропостачання у повному обсязі поки не вдасться. Ситуацію ускладнюють повторні атаки по енергообладнанню.

У пабліках з'явилися кадри пасажирського поїзда, що горить, який стоїть на вокзалі в Дніпрі. Очевидці повідомляють, що над вокзалом продовжують кружляти дрони.

Нагадаємо, дівчина дивом вижила під час удару по платформі в Дніпрі.

Також ми повідомляли, що мер Дніпра повідомив про відключення електроенергії в місті після атак росіян.