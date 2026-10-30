Удар по Дніпру: телефонна розмова врятувала дівчину від неминучої смерті (відео)

Тетяна дивом вижила під час терористичного нападу росіян на платформу залізничного вокзалу в Дніпрі, біля якої стояв поїзд "Дніпро — Запоріжжя".

29 жовтня росіяни направили безпілотник на людей, які чекали на посадку в поїзд. Загинули 15 осіб: 10 чоловіків і п’ять жінок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 30 жовтня.

Тетяна в момент прильоту розмовляла по телефону з матір'ю. Осколок від боєприпасу, що вибухнув, влучив прямо в смартфон, і це врятувало їй життя, про що дівчина розповіла "5 каналу", перебуваючи в лікарняній палаті.

Інші осколки потрапили їй у хребет, через що її довелося госпіталізувати.

"Мама чула все, що сталося", — каже потерпіла.

Після вибуху вона пережила шок, впала на підлогу, а потім якось намагалася прийти до тями. Навколо себе вона побачила дуже багато поранених людей і вогонь.

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Зараз Тетяна продовжує лікування, медики надають їй усю необхідну допомогу.

Удар по Дніпру — подробиці обстрілу 29 жовтня

У Telegram-каналі компанії "Укрзалізниця" з’явилося підтвердження удару ЗС РФ по поїзду в Дніпрі 29 жовтня. Також зазначено, що росіяни вразили платформу, на якій люди сідали в поїзд № 866 "Дніпро — Запоріжжя". Уточнюється, що росіяни використовували реактивний безпілотник.

"Незважаючи на оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Спочатку було відомо про 13 загиблих, але потім кількість жертв зросла.

Пізніше компанія надала більше деталей. У УЗ зазначили, що якби люди дотримувалися протоколу безпеки та відійшли від поїздів і платформи на 200 метрів, постраждалих було б менше, і закликали не ігнорувати правила під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, скільки людей Росія вбила в Україні 29 жовтня.

Також повідомлялося, що РФ завдала удару по Києву касетними балістичними ракетами та визначила нові цілі.