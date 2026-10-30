Удар по Днепру: разговор по телефону спас девушку от верной смерти (видео)

Татьяна чудом выжила во время террористического удара россиян по по платформе железнодорожного вокзала в Днепре, возле которой находился поезд "Днепр — Запорожье".

29 октября россияне направили беспилотник на людей, которые ждали посадку на поезд. Погибли 15 человек: 10 мужчин и пять женщин, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа утром 30 октября.

Татьяна в момент прилета разговаривала по телефону с матерью. Осколок от взорвавшегося боеприпаса попал прямо в смартфон, и это спасло ей жизнь, о чем девушка рассказала "5 каналу", находясь в больничной палате.

Другие осколки попали ей в позвоночник, из-за чего ей понадобилась госпитализация.

"Мама слышала все, что было", — говорит потерпевшая.

После взрыва у нее был шок, она упала на пол, после чего как-то пыталась привести себя в сознание. Вокруг себя она увидела очень много раненых людей и огонь.

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Сейчас Татьяна продолжает лечение, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Удар по Днепру — подробности обстрела 29 октября

В Telegram-канале компании "Укрзализныця" появилось подтверждение удара ВС РФ по поезду в Днепре 29 октября. Также указано, что россияне поразили платформу, на которой люди садились в поезд № 866 "Днепр — Запорожье". Уточняется, что россияне использовали реактивный беспилотник.

"Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые. На месте работают спасатели, медики и правоохранители", — говорится в сообщении.

Сначала было известно о 13 погибших, но затем количество жертв возросло.

Позже компания дала больше деталей. В УЗ отметили, что если бы люди следовали протоколу безопасности и отошли от поездов и платформы на 200 метров, пострадавших было бы меньше, и призвали не игнорировать правила во время воздушной тревоги.

Напомним, сколько людей Россия убила в Украине 29 октября.

Также сообщалось, что РФ ударила по Киеву кассетной баллистикой и определила новые цели.