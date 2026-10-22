РФ ударила по Киеву кассетной баллистикой и определила новые цели: по чему будут бить, — Зеленский

В ночь на 22 октября Россия применила против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками, которые поразили исторический центр, не задев ни одного военного объекта, заявил президент Владимир Зеленский. После удара по Украине, в ходе которого россияне применили около 20 ракет, ожидается новая воздушная атака. Какие подробности о текущем обстреле и о планах россиян озвучил президент?

Кассетная боеголовка на ракете "Искандер", взорвавшейся в центре Киева, имеет зону поражения диаметром 400 м, говорится в Telegram-канале Зеленского. Средство поражения взорвалось на Печерске, между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырём. Под удар попали исключительно гражданские объекты — монастырь, дома, магазины, кафе. Помимо столицы, взрывы произошли в Харькове, Днепре, Ровно и других регионах. С 11 октября по сегодняшний день россияне нанесли удары по 170 энергетическим объектам, добавил Зеленский. На совещании, которое созвал президент после российского удара 21–22 октября, присутствовали министр обороны Евгений Хмара, министр энергетики Денис Шмыгаль и другие высокопоставленные чиновники.

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Глава государства сообщил, что получил разведывательные данные о дальнейших планах Кремля. По его словам, у россиян уже есть план обстрелов на "ближайшие недели": какие объекты могут попасть под удар, не уточняется. Зеленский отметил, что причины активизации российской армии — замедление поставок средств ПВО от партнеров, а также то, что "ослабление давления на РФ со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина в том, что его цели якобы достижимы".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Бывший руководитель Центра по противодействию дезинформации СНБО и офицер ВСУ Андрей Коваленко уточнил, по каким именно целям, вероятно, планируют наносить удары россияне. Речь может идти о гражданской инфраструктуре и мирных жителях. При этом удары могут усилиться перед встречей в трехстороннем формате, о которой якобы договорились на переговорах 20–21 октября.

Фото: Скриншот

Обстрел Украины — подробности удара по Киеву и регионам 22 октября

Отметим, что около 22:00 21 октября РФ нанесла удар по Украине баллистическими ракетами, сообщили Воздушные силы ВСУ. Жители Киева услышали около шести-восьми взрывов, а в местных пабликах написали, что наблюдаются пожары и столбы дыма. Ночью обстрел продолжился: по состоянию на утро 22 октября мониторинговые группы насчитали ориентировочно 20–25 баллистических ракет. Кроме того, россияне запустили по украинцам почти 200 дронов различных типов: взрывы произошли в Днепре, Полтаве, Кременчуге, Одессе, Харькове и т. д. Утром советник президента Сергей Бескрестнов заявил, что РФ атаковала Киев экспериментальными баллистическими ракетами. По его словам, в каждой ракете было около 58 боевых элементов для максимального поражения людей и объектов.

Напоминаем, что днём 22 октября СМИ сообщили о ситуации со станцией метро "Черниговская", по которой попала баллистическая ракета во время удара РФ по Киеву в ночь на 19 октября