РФ вдарила по Києву касетною балістикою та визначила нові цілі: по чому битимуть, — Зеленський

У ніч на 22 жовтня Росія застосувала проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, які уразили історичний центр без жодного військового об'єкта, заявив президент Володимир Зеленський. Після удару по Україні, в якому росіяни застосували близько 20 ракет, очікується нова повітряна атака. Які деталі про поточний обстріл та про плани росіян озвучив президент?

Касетна боєголовка на ракеті "Іскандер", яка вибухнула у центрі Києва, має зону ураження діаметром 400 м, ідеться у Telegram-каналі Зеленського. Засіб ураження вибухнув на Печерську, між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Під удар потрапили виключно цивільні споруди — монастир, будинки, магазини, кав'ярня. Крім столиці, вибухало у Харкові, Дніпрі, Рівному та інших регіонах. З 11 жовтня і по сьогодні росіяни влучили по 170 енергетичних об'єктах, додав Зеленський. На нараді, яку зібрав президент після російського удару 21-22 жовтня, був присутній міністр оборони Євгеній Хмара, міністр енергетики Денис Шмигаль та інші топпосадовці.

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Глава держави повідомив, що отримав дані розвідки про подальші плани Кремля. З його слів, росіяни вже мають план обстрілів на "найближчі тижні": які об'єкти можуть потрапити під удар, не уточнюється. Зеленський зауважив, що причини активізації російської армії — гальмування постачання засобів ППО від партнерів і також те, що "послаблення тиску на РФ від окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні".

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Екскерівник Центр протидії дезінформації РНБО та офіцер ЗСУ Андрій Коваленко уточнив, по яких саме цілях, ймовірно, планують бити росіяни. Може іти мова по цивільній інфраструктурі та по мирних людях. При цьому удари можуть посилитись перед зустріччю у тристоронньому форматі, про яку начебто домовились на переговорах 20-21 жовтня.

Фото: Скриншот

Обстріл України — деталі удару по Києву та регіонах 22 жовтня

Зазначимо, близько 22 год 21 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами, попередили Повітряні сили ЗСУ. Жителі Києва почули близько шести-восьми вибухів, а у місцевих пабліках написали, що спостерігається пожежа та стовпи диму. Вночі обстріл продовжився: станом на ранок 22 жовтня моніторингові пабліки нарахували орієнтовно 20-25 балістичних ракет. Крім того, росіянами запустили по українцях майже 200 дронів різних типів: вибухало у Дніпрі, Полтаві, Кременчуку, Одесі, Харкові тощо. Зранку радник президента Сергій Бескрестнов заявив, що РФ атакувала Київ експериментальними балістичними ракетами. З його слів, у кожній ракеті було близько 58 бойових елементів для максимального ураження людей та об'єктів.

Нагадуємо, вдень 22 жовтня медіа розповіли про ситуацію зі станцією метро "Чернігівська", по якій влучила балістична ракета під час удару РФ по Києву в ніч на 19 жовтня