Станція метро "Чернігівська" у Києві частково відкривається: як працюватимуть виходи

Станція "Чернігівська" не працювала з ночі 19 жовтня, коли її наземна частина та прилеглі об'єкти серйозно постраждали від обстрілу. Тепер пасажирів прийматиме лише один із двох виходів, тоді як вестибюль у бік "Лісової" залишається закритим.

Вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" – той, що веде в напрямку станції "Дарниця" – відновить роботу 23 жовтня. Для пасажирів він буде відкритий із 5:31 до 23:27. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Водночас вестибюль №2, вихід якого спрямований до станції "Лісова", поки для пасажирів зачинений.

Перед тим тимчасово виконуючий обовʼязки начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов зазначав, що роботу пошкодженої російським ударом станції метро "Чернігівська" мають повністю відновити до кінця тижня.

Варто зазначити, що у ніч на 19 жовтня наземна станція "Чернігівська" та об'єкти навколо неї серйозно постраждали від ворожого обстрілу Києва. Через руйнування станцію закрили і для входу, і для виходу, поки працівники метрополітену та комунальні служби ліквідовували наслідки удару.

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Тоді виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов заявляв, що відновлення роботи станції поки що неможливе.

Раніше повідомлялося, що вранці 22 жовтня Київ зіткнувся з транспортними заторами після нічного масованого обстрілу. На станції метро "Осокорки" збиралися великі скупчення людей, а за поїздку таксі до Майдану Незалежності сервіси просили від 649 до 1325 гривень.

Також у подкасті The Diary of a CEO Володимир Зеленський пояснив, чому Україна відповідає ударами по російській нафтопереробці, назвав неправдою версію про вплив цих ударів на американські ціни й окреслив, які міста опиняться під загрозою в разі просування фронту.