"Перекладає на мене російські вбивства": Зеленський про Трампа, дизель й ризики на фронті

У подкасті The Diary of a CEO президент пояснив, чому Україна відповідає ударами по російській нафтопереробці, назвав неправдою версію про вплив цих ударів на американські ціни й окреслив, які міста опиняться під загрозою в разі просування фронту.

Обсяги російського експорту дизельного пального не впливають на ціни у США, а звинувачення на адресу України в подорожчанні пального не відповідають дійсності. Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю подкасту The Diary of a CEO, коментуючи угоду Дональда Трампа з Москвою щодо дизелю та вимогу припинити удари по російській енергетиці.

"Обсяг експорту дизелю з Росії настільки незначний, що він має нульовий вплив на ціни у Сполучених Штатах Америки. Це абсолютно неправдива інформація", – заявив президент.

Чому Київ відповідає по російському дизелю

Удари по російській енергетичній інфраструктурі, за словами Зеленського, не є самоціллю – це реакція на дії Росії. Росіяни б'ють по українській енергомережі, і люди залишаються без світла, тоді як Україна вражає те, що болить противнику: нафту, газ і дизель, з чого Москва має прибуток й за які купує зброю.

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Сам він, як наголосив президент, неодноразово пропонував американській стороні інший шлях.

"Я завжди казав президенту Трампу: домовтеся про припинення вогню в енергетиці, хоча б в енергетиці. Хоча б дайте людям світло", – зазначив Зеленський,

Він додав, що не заперечував би й проти продажу росіянами нафти, якщо це комусь потрібно.

Проте домовитися про це з Володимиром Путіним Трампу не вдалося. Путін відмовляє йому в енергетичному перемир'ї, і тоді, за словами українського лідера, американський президент вирішив покласти провину не на Путіна, а на Київ, пояснюючи своїм виборцям, що саме через удари України дизель у США дорожчає.

Що Зеленський сказав про Трампа

"У мене добрі відносини з ним, із Трампом, і я вважаю неправильним і неприйнятним, що він перекладає на мене російську агресію та російські вбивства. Він зміщує контекст, і це несправедливо", – сказав президент.

Справжню причину проблем із пальним він бачить в іншому регіоні: заблоковано Ормузьку протоку, і саме там, а не в Україні, криється корінь ситуації. На тлі цього, зауважив Зеленський, Patriot передають на Близький Схід, із Путіним укладають дизельну угоду, а від Києва очікують, що той не відповідатиме на удари по власній енергетиці.

Натомість він запропонував альтернативу:

"Дайте мені ракети для ППО. Я ні в кого не стрілятиму. Я захищатиму наш енергетичний сектор".

Причому йдеться не про безплатну допомогу, адже постачання фінансують європейці, і відповідна домовленість існує, однак ракет Україні не дають, посилаючись на неможливість.

"Ціни на дизель, гарантую на сто відсотків, не залежать від обсягу, який продає Росія. Просто не залежать", – додав він.

Чи почалася б війна за Трампа

Відповідаючи на питання, чи вірить він у неодноразові заяви Трампа, що за його президентства війни не сталося б, Зеленський визнав, що відповіді не знає ніхто. Факт у тому, що вторгнення відбулося за Джо Байдена і не відбулося за Трампа, але факт і те, що момент для повномасштабного вторгення обирав Путін.

Особливі відносини між Трампом і Путіним, на думку президента, існують і досі, тож теоретично дружні стосунки могли б стримати напад. Проте жоден президент не вічний у своєму кріслі, і каденція Трампа однаково б завершилася, тоді як головна мета Путіна – окупація України, не змінилася б.

"Доки там є Путін, насправді не має значення, хто президент", – підсумував Зеленський.

Які міста можуть опинитися під загрозою

Окремо президент окреслив ризики на фронті. Ключовими він назвав Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку, адже цей напрямок виводить просто до Дніпропетровщини – на Павлоград і Дніпро.

Тут же розташовані Кривий Ріг – рідне місто Зеленського, і Нікополь – промисловий, машинобудівний і виробничий вузол, тобто основа економіки країни. Саме в цьому районі зосереджена потужно укріплена оборона, і здати ці міста означало б величезний ризик. Якщо противник продовжить наступ, під його контролем може опинитися значна кількість українських міст.

Раніше повідомлялося, що після зустрічі зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом Володимир Путін погодився відновити тристоронні переговори щодо війни проти України. Новий раунд має розпочатися в десятих числах листопада. Підсумки розмови озвучив помічник російського президента Юрій Ушаков: за його словами, головною темою стала Україна та становище російської армії на фронті, окрім того сторони обговорили економічну співпрацю між США й РФ та європейські пропозиції щодо досягнення миру. Про енергетичне перемир'я Ушаков не сказав жодного слова.

Також Віткофф за кілька днів пройшов шлях від переговорів із Зеленським в Осло до зустрічі з Путіним у Петербурзі, привізши до Росії американські пропозиції щодо завершення війни та заявивши про "рух уперед". Чим насправді торгуються Вашингтон і Москва й яку ціну за їхні домовленості можуть виставити Україні – політологи пояснили Фокусу, чому Трамп поспішає з угодою, до чого тут російська нафта і як Київ здатен зруйнувати плани "великих людей".