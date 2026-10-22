"Перекладывает на меня русские убийства": Зеленский о Трампе, дизеле и рисках на фронте

В подкасте The Diary of a CEO президент объяснил, почему Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, опроверг версию о влиянии этих ударов на цены в США и указал, какие города окажутся под угрозой в случае продвижения фронта.

Объемы российского экспорта дизельного топлива не влияют на цены в США, а обвинения в адрес Украины в подорожании топлива не соответствуют действительности. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью подкасту The Diary of a CEO, комментируя соглашение Дональда Трампа с Москвой по поводу дизельного топлива и требование прекратить удары по российской энергетике.

"Объем экспорта дизельного топлива из России настолько незначителен, что он не оказывает никакого влияния на цены в Соединенных Штатах Америки. Это абсолютно ложная информация", — заявил президент.

Почему Киев несет ответственность за российский дизель

Удары по российской энергетической инфраструктуре, по словам Зеленского, не являются самоцелью — это реакция на действия России. Россияне наносят удары по украинской энергосистеме, и люди остаются без света, в то время как Украина наносит удары по тому, что больно противнику: нефти, газу и дизельному топливу, на чем Москва получает прибыль и за счет чего закупает оружие.

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Сам он, как подчеркнул президент, неоднократно предлагал американской стороне другой путь.

"Я всегда говорил президенту Трампу: договоритесь о прекращении огня в энергетике, хотя бы в энергетике. Хотя бы дайте людям свет", — отметил Зеленский,

Он добавил, что не был бы против продажи нефти россиянами, если это кому-то нужно.

Однако договориться об этом с Владимиром Путиным Трампу не удалось. Путин отказывает ему в энергетическом перемирии, и тогда, по словам украинского лидера, американский президент решил возложить вину не на Путина, а на Киев, объясняя своим избирателям, что именно из-за ударов Украины дизельное топливо в США дорожает.

Что Зеленский сказал о Трампе

"У меня хорошие отношения с ним, с Трампом, и я считаю неправильным и неприемлемым, что он перекладывает на меня ответственность за российскую агрессию и российские убийства. Он искажает контекст, и это несправедливо", — сказал президент.

Настоящую причину проблем с топливом он видит в другом регионе: заблокирован Ормузский пролив, и именно там, а не в Украине, кроется корень проблемы. На этом фоне, как отметил Зеленский, системы Patriot передают на Ближний Восток, с Путиным заключают соглашение о поставках дизельного топлива, а от Киева ожидают, что он не будет отвечать на удары по собственной энергетике.

Вместо этого он предложил альтернативу:

"Дайте мне ракеты для ПВО. Я ни в кого не буду стрелять. Я буду защищать наш энергетический сектор".

При этом речь идет не о бесплатной помощи, ведь поставки финансируются европейцами, и соответствующая договоренность существует, однако ракет Украине не дают, ссылаясь на невозможность.

"Цены на дизельное топливо, гарантирую на сто процентов, не зависят от объема, который продает Россия. Просто не зависят", — добавил он.

Началась бы война при Трампе?

Отвечая на вопрос, верит ли он в неоднократные заявления Трампа о том, что при его президентстве войны бы не произошло, Зеленский признал, что ответа на этот вопрос никто не знает. Дело в том, что вторжение произошло при Джо Байдене и не произошло при Трампе, но факт и то, что момент для полномасштабного вторжения выбирал Путин.

Особые отношения между Трампом и Путиным, по мнению президента, сохраняются и по сей день, поэтому теоретически дружеские связи могли бы сдержать нападение. Однако ни один президент не вечен в своем кресле, и срок полномочий Трампа все равно бы подошел к концу, тогда как главная цель Путина — оккупация Украины — не изменилась бы.

"Пока там есть Путин, на самом деле не имеет значения, кто президент", — подытожил Зеленский.

Какие города могут оказаться под угрозой

Отдельно президент обозначил риски на фронте. Ключевыми он назвал Славянск, Краматорск и Дружковку, ведь это направление ведет прямо к Днепропетровской области — на Павлоград и Днепр.

Здесь же расположены Кривой Рог — родной город Зеленского, и Никополь — промышленный, машиностроительный и производственный узел, то есть основа экономики страны. Именно в этом районе сосредоточена мощно укрепленная оборона, и сдать эти города означало бы огромный риск. Если противник продолжит наступление, под его контролем может оказаться значительное количество украинских городов.

Ранее сообщалось, что после встречи со специальным представителем США Стивом Виткоффом Владимир Путин согласился возобновить трехсторонние переговоры по поводу войны против Украины. Новый раунд должен начаться в десятых числах ноября. Итоги беседы озвучил помощник президента России Юрий Ушаков: по его словам, главной темой стали Украина и положение российской армии на фронте, кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество между США и РФ, а также европейские предложения по достижению мира. Об энергетическом перемирии Ушаков не сказал ни слова.

Кроме того, Виткофф за несколько дней прошел путь от переговоров с Зеленским в Осло до встречи с Путиным в Петербурге, привезя в Россию американские предложения по прекращению войны и заявив о "движении вперед". Чем на самом деле торгуются Вашингтон и Москва и какую цену за их договоренности могут выставить Украине – политологи объяснили "Фокусу", почему Трамп спешит с соглашением, при чем здесь российская нефть и как Киев способен разрушить планы "великих людей".