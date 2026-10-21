Мир за спиною Украины: о чем Уиткофф договаривается с Путиным и какую цену заплатит Киев

От переговоров с Зеленским в Осло — к встрече с Путиным в Петербурге. Стив Уиткофф привёз в Россию американские предложения по завершению войны и заговорил о "подвижках вперёд". Но что на самом деле обсуждают Вашингтон и Москва и какую цену за их договорённости могут предложить заплатить Украине? Политологи объяснили Фокусу, почему Трамп торопится заключить сделку, при чём здесь российская нефть и как Киев может разрушить планы "больших людей".

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и кремлёвского диктатора Путина.

Одной из ключевых тем беседы стал вопрос урегулирования войны между Украиной и Россией. По словам Уиткоффа, есть задел, чтобы прийти к прекращению огня в конфликте в Украине:

"Я хотел бы сказать, что у нас сегодня в повестке дня несколько вопросов к обсуждению. Я проинформирую вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными. Я могу сказать, что есть подвижки вперёд. Я проинформирую вас о них".

Американец выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трёхсторонних переговоров в формате РФ — США — Украина, где можно было бы обсуждать технические вопросы. Он привёз в Кремль документы, где излагаются "подходы по проблеме украинского урегулирования".

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К Путину Уиткофф прибыл после встречи в Осло с некоторыми европейскими лидерами, Владимиром Зеленским и украинской делегацией. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который вошёл в переговорную группу для встреч со спецпредставителем Дональда Трампа и европейскими чиновниками в Норвегии 20 октября, заявил, что сейчас ведутся тяжёлые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине.

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию", — написал он.

А Зеленский заявил, что переговоры о прекращении войны России против Украины продолжатся в ближайшие дни. Глава украинского государства надеется в течение ближайших 48 часов вновь поговорить с государственным секретарём США Марком Рубио.

"Мы договорились, что, возможно, через 48 часов снова выйдем на связь", — добавил президент Украины.

Трамп пытается добиться капитуляции Украины

Именно после переговоров в Норвегии, как отмечает в комментарии Фокусу политолог Вадим Трюхан, Европа не покинула Украину. Не побоялась давления США, очень быстро мобилизовалась, и к переговорам подключились как лидеры Норвегии и Финляндии, так и представители Италии, Британии, Германии.

Второе — восстановлен полноценный рабочий диалог с американской стороной. Зеленский говорил по телефону с Кушнером, была онлайн-встреча с представителями Конгресса. Всё это указывает на то, что все, что говорит публично Трамп, — это не позиция США, это игра, которую он ведёт.

"Трамп пытается зажать Украину и конкретно Зеленского до подписания капитуляции до выборов. Чтобы показать какую-то бумажку за день до выборов, сказать: вот моя победа, я ещё одну войну остановил. Но задача Украины — не поддаться на эти манипуляции, не поддаться на эту игру, работать в связке с Европой, потому что после выборов ситуация моментально изменится, Трамп уже не будет подписан на Украину", — отмечает эксперт.

Третье — несколько удивили чрезмерно тёплые объятия Уиткоффа с Зеленским, его позитивный настрой. По мнению политолога, это говорит о том, что он некий заложник Трампа. Он вряд ли не понимает, что ничего не удастся достичь, но он вынужден выполнять миссию, которую ему вручил Трамп. И в то же время удивили его довольно холодные рукопожатия с президентом Финляндии и президентом Норвегии.

"Мне кажется, что он чувствовал несоответствие такого формата, когда целых три лидера трёх европейских государств — Украины, Финляндии и Норвегии — переговаривались с одним представителем Трампа, но не дипломатом, не чиновником, а бизнесменом. И следующая очень интересная конкретизация пунктов, по которым велись переговоры. Это и гарантии безопасности, и территориальные вопросы, и энергетическое перемирие, и общественная безопасность, и восстановление — это пять таких ключевых направлений", — считает политолог.

Но, как отмечает эксперт, неприятно удивило то, что Кушнер дистанционно, онлайн, настаивал, настаивает на ослаблении ударов по НПЗ. А вот плохо то, что нет никаких данных о том, что есть какой-то общий документ, согласованный, данный в руки Уиткоффу, который бы увидела, как говорится, широкая общественность. С чем он поехал в Санкт-Петербург — непонятно.

США договариваются об Украине без Украины, а это неправильно

Переговорный процесс в Санкт-Петербурге явно затянулся, и понять, к чему они пришли, сложно из немногочисленных заявлений пресс-секретаря Путина Пескова и коротких фраз, брошенных для журналистов. Это нормально для международной политики, тем более для вопроса такого уровня, где разные интерпретации могут только навредить дальнейшему развитию событий, считает политолог Сергей Ягодзинский. В любом случае, по его словам, мы же видим, что любые действия, которые предлагаются Российской Федерации, комментирует Песков с устоявшейся формулой. Он говорит, что да, такой вопрос рассматривается, но решение окончательно не принято. То есть они всегда оставляют за собой такое право последнего слова и голоса.

"Поэтому стоит дождаться, что сейчас какие-то результаты этих переговоров попадут в уши Дональда Трампа, его аналитиков, будет обратный фидбек, и только после этого будут какие-то пресс-релизы. До этого стороны, уверен, договорились не комментировать. Это очень похоже на стиль ведения переговоров с Китаем. И это действительно такая тенденция, нам этому ещё нужно поучиться, потому что у нас любые слова, подтверждённые или нет, они становятся предметом огласки и вредят международной политике, потому что она становится публичной, а некоторые договорённости не публичны", — отмечает в комментарии Фокусу политолог.

Мы сейчас находимся в очень специфической ситуации, подчёркивает эксперт. Если смотреть глазами обычного человека, для нас важно, чтобы война остановилась. Кажется, что Украина сейчас сопротивляется и не хочет просто пойти на какие-то определённые уступки. Но дело в том, что сегодня, когда Украина заняла такую позицию, она может выторговать значительно больше от США, чем если бы мы согласились на что угодно, что нам предлагают. Есть договорённости больших людей. В данном случае Трампа и Путина. Сколько они просуществуют — неизвестно, потому что Трамп уже много говорил о больших сделках.

Когда-то он подписывал с нами большие сделки по редкоземельным ресурсам, и это ничем не закончилось. Теперь у него есть основной план — это насытить энергоносителями мировой рынок, и для него Путин сегодня очень важен.

"Договорённости между Трампом и Путиным вряд ли будут работать, если Украина продолжит наносить удары по российским НПЗ и логистической инфраструктуре. Вероятно, Путин убеждает Трампа, что готов к договорённостям, но Украина якобы не идёт на уступки. Поэтому Трампу важно добиться от Киева прекращения таких ударов. Иначе Путин сможет постоянно использовать этот аргумент, уклоняться от выполнения обещаний и требовать новых уступок от Вашингтона", — подчёркивает эксперт.

Поэтому, по словам Ягодзинского, получается парадоксальная ситуация: даже если Трамп и Путин о чём-то договорятся между собой, без согласия Украины эти договорённости могут оказаться практически бессмысленными. Именно поэтому сейчас Вашингтону необходимо найти формулу урегулирования, которая позволит учесть украинский фактор. Какой именно может быть эта формула — пока остаётся предметом предположений.

Показательно, что Трамп уже заявляет, будто Зеленский не хочет договариваться и прекращать войну. Однако такие заявления могут быть частью политической риторики и инструментом давления на Киев. Но вопрос в том, а что конкретно предложили Украине — никто не говорит. Эта фраза Трампа, что Зеленский не хочет, была бы убедительной, если бы он сказал: мы предложили Украине раз, два, три, а Зеленский говорит: нет, я так не согласен. А так мы увидели результат эмоций, как реакцию на то, что Зеленский на что-то не согласился. На что — мы не знаем, считает политолог.

"Поэтому договорённости идут. И Россия с одной стороны давит ракетами. Американцы давят Starlink, разведданными. Потому что сегодня злая Украина, которая огрызается, она никому не нужна. США точно не нужна. Потому что они так никогда не смогут реализовать договорённости с Путиным", — отмечает Ягодзинский.

Как писал Фокус, европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп ослабил давление на Россию, создал проблемы для Украины и рассчитывает на "мирное соглашение" до декабря 2026 года. В декабре состоится саммит G-20 в Майами, на который может прилететь российский диктатор Путин.