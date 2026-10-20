"Нужно реально оценивать ситуацию": Буданов назвал переговоры в Норвегии "тяжелыми"

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, который вошел в переговорную группу для встреч со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и европейскими чиновниками в Норвегии 20 октября, дал первый комментарий.

Буданов заявил, что сейчас ведутся тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине.

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию", — написал он.

Политик опроверг слова командующего группировкой войск РФ "Центр", генерала-полковника Андрея Иванаева о захвате Доброполья в Донецкой области.

"Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речь не идет", — подчеркнул Буданов.

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По его словам, Иванаев "сознательно дезинформирует президента РФ, запугивает собственных подчиненных и ставит им нереальные задачи любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом".

Руководитель ОП заверил, что украинские военные удерживают позиции и стоят на страже интересов родины:

"Никакие ложные заявления не изменят реальность".

На фоне переговоров Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается завершать войну, что показала на примере как Украины в целом, так и Киева в частности. Днем по городу и прилегающим районам снова были нанесены варварские удары, в результате которых погибли не менее шести человек. Взрывы снова прогремели у Северного моста.

Кроме Буданова, в переговорную группу вошли глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Ожидается, что переговоры в Осло пройдут с участием Зеленского, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и представителей так называемой группы E4 — Великобритании, Франции, Германии и Польши. К обсуждениям также должны присоединиться представители ЕС и НАТО.

Напомним, Уиткофф и Кушнер отложили запланированный визит в Москву на фоне подготовки новых предложений по урегулированию войны.