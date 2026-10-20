"Потрібно реалістично оцінювати ситуацію": Буданов назвав переговори в Норвегії "важкими"

Голова Офісу президента України Кирило Буданов, який увійшов до складу переговорної групи для зустрічей зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та європейськими чиновниками в Норвегії 20 жовтня, виступив із першим коментарем.

Буданов заявив, що зараз тривають важкі переговори заради сталого миру, який потрібен не лише Україні.

"У цей складний момент необхідно, щоб усі сторони діяли виважено, зокрема, реалістично оцінювали ситуацію та поширювали правдиву інформацію", — написав він.

Політик спростував слова командувача угруповання військ РФ "Центр", генерал-полковника Андрія Іванаєва, щодо захоплення Добропілля в Донецькій області.

"Об’єктивний факт полягає в тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не може бути й мови", — наголосив Буданов.

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За його словами, Іванаєв "свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих і ставить перед ними нереальні завдання — за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв уже відзвітував про це".

Керівник ОП запевнив, що українські військові утримують позиції та стоять на сторожі інтересів Батьківщини:

"Жодні неправдиві заяви не змінять реальність".

На тлі переговорів Росія вкотре демонструє, що не має наміру завершувати війну, що вона продемонструвала на прикладі як України загалом, так і Києва зокрема. Вдень по місту та прилеглих районах знову було завдано варварських ударів, внаслідок яких загинуло щонайменше шестеро людей. Вибухи знову пролунали біля Північного мосту.

Окрім Буданова, до переговорної групи увійшли голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Очікується, що переговори в Осло відбудуться за участю Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та представників так званої групи E4 — Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. До обговорень також мають долучитися представники ЄС і НАТО.

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер відклали запланований візит до Москви на тлі підготовки нових пропозицій щодо врегулювання війни.