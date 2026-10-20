Біля Північного мосту пролунали вибухи: що відомо про стан споруди

У Києві пролунали вибухи у районі Північного мосту. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що звідки видно стовп диму.

У столиці України у районі розташування Північного моста пролунали вибухи. Згідно з інформацією місцевих Telegram-каналів, з місця ймовірного влучання видно стовп диму. На момент публікації київська влада ніяк не прокоментувала удар та стан споруди.

Північний міст, який до 2018 року називався Московським – не лише визначна архітектурна пам'ятка, а й одна з ключових транспортних артерій Києва. Це перший однопілонний вантовий міст, зведений у СРСР. Саме через нього проходить критично важливе сполучення між великими житловими масивами столиці – Троєщиною, Воскресенкою, Райдужним та Оболонню. Фактично це не одна споруда, а цілий комплекс: власне міст через Дніпро, перехід через Десенку, дорога на Трухановому острові та транспортні розв'язки.

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Удари по столичних мостах: що відомо

Варто зазначити, що це вже не перший удар по мостах у Києві. 1 жовтня Південний міст зазнав кількох ударів дронами-камікадзе, внаслідок чого була пошкоджена частина споруди. Тоді рух транспорту та зеленої гілки метро повністю зупинили, через що був транспортний колапс.

Наступного дня, 2 жовтня, міст був знову атакований. Через це всі столичні переправи з лівого на правий берег – міст Метро, Патона та Південний, були частково або повністю перекриті, через що утворилися затори. Також у цей день створили маршрут автобусу М-1, який повністю дублює маршрут червоної гілки метро. В загалом по Південному мосту було зафіксовано 4 випадки влучання.

Зокрема 4 жовтня дрон влучив у Південний міст у момент, коли на ньому перебували десятки автомобілів. Поранення дістали дві людини.

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