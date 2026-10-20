У Северного моста прогремели взрывы: что известно о состоянии сооружения

В Киеве раздались взрывы в районе Северного моста. Местные Telegram-каналы сообщают, что оттуда виден столб дыма.

В столице Украины в районе Северного моста раздались взрывы. По информации местных Telegram-каналов, с места предполагаемого попадания виден столб дыма. На момент публикации киевские власти никак не прокомментировали удар и состояние сооружения.

Северный мост, который до 2018 года назывался Московским, — не только выдающийся архитектурный памятник, но и одна из ключевых транспортных артерий Киева. Это первый однопилонный вантовый мост, построенный в СССР. Именно через него проходит крайне важное транспортное сообщение между крупными жилыми массивами столицы — Троещиной, Воскресенкой, Радужным и Оболонью. Фактически это не одно сооружение, а целый комплекс: собственно мост через Днепр, переход через Десенку, дорога на Трухановом острове и транспортные развязки.

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Удары по столичным мостам: что известно

Стоит отметить, что это уже не первый удар по мостам в Киеве. 1 октября Южный мост подвергся нескольким ударам дронов-камикадзе, в результате чего была повреждена часть сооружения. Тогда движение транспорта и "зеленой" ветки метро полностью остановили, что привело к транспортному коллапсу.

На следующий день, 2 октября, мост вновь подвергся обстрелу. Из-за этого все столичные переправы с левого на правый берег — мосты "Метро", "Патона" и "Южный" — были частично или полностью перекрыты, в результате чего образовались пробки. Также в этот день был запущен автобусный маршрут М-1, полностью дублирующий маршрут красной ветки метро. Всего на Южном мосту было зафиксировано 4 случая попадания снарядов.

В частности, 4 октября дрон попал в Южный мост в тот момент, когда по нему двигались десятки автомобилей. Два человека получили ранения.

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