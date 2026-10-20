Зруйновані підприємства, відключення електроенергії та загиблі: наслідки обстрілів Росією заходу України

20 жовтня протягом дня російські терористи атакують західні регіони України дронами, зокрема реактивними.

Вже відомо про удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Фокус зібрав усю інформацію, яка є на даний момент.

Вночі та вранці 20 жовтня РФ здійснила атаку на енергетичні об’єкти в Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. У результаті ударів частина споживачів залишилася без електропостачання. Також постраждала низка підприємств.

Хмельницька область

Регіон перебуває під обстрілом уже майже добу, починаючи з 19 жовтня. За інформацією голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, внаслідок обстрілів, як відомо, двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення.

Видео дня

Після ударів загорілися приватні будинки, загалом пошкоджено шість домоволодінь. Під час гасіння пожежі в одному з будинків рятувальники виявили тіла жінок 1926 та 1954 років народження.

Двоє потерпілих госпіталізовано з опіками та травмами.

Вдень, 20 жовтня, було здійснено обстріл Кам’янець-Подільського району. Двоє місцевих мешканців отримали осколкові поранення, їм знадобилася медична допомога.

Також пошкоджено балкони та вікна у трьох багатоквартирних і одному приватному житловому будинку та два легкові автомобілі.

Фото: Facebook / Сергій Тюрін

Ворог цілеспрямовано завдавав ударів по промислових і виробничих підприємствах, зокрема й іноземним.

Так, зруйновано виробничі потужності українсько-німецького підприємства "2К", яке виробляє косметику та побутову хімію під брендами Galax, Doctor Wash тощо. Про це повідомляється на сторінці компанії в соціальних мережах. Знищено та пошкоджено виробничі цехи підприємства, складські приміщення, обладнання та офісний блок компанії. Наразі робота підприємства повністю зупинена.

Що стосується персоналу, то жоден із співробітників не постраждав.

У Старокостянтинові знищено завод акумуляторів Megatex, що спеціалізувався на виробництві свинцю, свинцевих сплавів та акумуляторних батарей під брендами A-MEGA та Megatex. Свого часу він був перенесений сюди з Костянтинівки Донецької області через бойові дії.

У Старокостянтинівській міській раді повідомили, що внаслідок падіння на заводі сталася пожежа. Людей заспокоїли, що фахівці відділення радіаційної та хімічної розвідки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту вже провели радіаційну та хімічну розвідку із застосуванням спеціальних приладів Dräger X-am 8000, LSD 3.3, ChemPro 100 X, а також дозиметром KROMEK D3M і FLIR identiFINDER.

За результатами перевірки радіоактивних, небезпечних хімічних та бойових отруйних речовин у повітрі не виявлено.

У Шепетівському районі пошкоджено храм, оскільки удар припав поруч із будівлею. У ньому пошкоджено фасад, вибито скло та зруйновано дзвіницю.

"У російських нелюдів немає нічого святого", — прокоментував наслідки обстрілу Тюрін.

Церква пошкоджена й у Славутській громаді, що також зазнала низки атак. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури.

Рівненська область

Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль зазначив, що регіон пережив важку ніч, є багато знищених цілей. Після атак у Дубенському районі почалися перебої з електропостачанням, які згодом поширилися й на інші райони.

У соцмережах пишуть про удари дронів по "Епіцентру". Приліт по торговому центру підтвердили й в ОВА. Через масштабну пожежу після атаки місцевих мешканців просять зачиняти вікна та без необхідності не виходити на вулицю.

Фото: Рівненська ОВА

Львівська область

20 жовтня вдень оголосили повітряну тривогу у Львівському, Шептицькому та Золочевському районах. Згодом вона поширилася на всю область.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що Росія атакувала об’єкт енергетики.

Тернопільська область

Голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух повідомив, що російські безпілотники тричі залітали в регіон.

"Як наслідок, маємо пошкодження трьох об’єктів енергетики у Кременецькому районі та приватних домогосподарств у Чортківському районі", — написав він, додавши, що інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву, застосувавши балістичні ракети. Влада повідомила про влучання в медичний центр у Деснянському районі.

Опівночі 19 жовтня Росія повторно атакувала балістичними ракетами столицю. У результаті ударів було пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі.