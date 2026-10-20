Разрушенные предприятия, отключения света и погибшие: последствия обстрелов Россией запада Украины

20 октября на протяжении дня российские террористы атакуют западные регионы Украины дронами, в том числе реактивными.

Уже известно о прилетах по объектах гражданской инфраструктуры. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Ночью и утром 20 октября РФ атаковала энергетические объекты в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. В результате ударов часть потребителей осталась без электроснабжения. Также пострадали ряд предприятий.

Хмельницкая область

Регион находится под атакой уже почти сутки, начиная с 19 октября. По информации главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина, в результате обстрелов известно о двух погибших и пяти пострадавших.

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После ударов загорелись частные дома, всего повреждены шесть домовладений. Во время тушения пожара в одном из домов спасатели нашли тела женщин 1926 та 1954 годов рождения.

Двое потерпевших госпитализированы с ожогами и травмами.

Днем, 20 октября, был атакован Каменец-Подольский район. Двое местных жителей получили осколочные ранения, им понадобилась медицинская помощь.

Также повреждены балконы и окна в трех многоквартирных и одном частном жилом доме и два легковых автомобиля.

Фото: Facebook / Сергей Тюрин

Враг прицельно бил по промышленным и производственным предприятиям. В том числе и иностранным.

Так, разрушены мощности украинско-немецкого предприятия "2К", которое производит косметику и бытовую химию под марками Galax, Doctor Wash и т.д. Об этом сообщается на странице компании в соцсетях. Уничтожены и повреждены производственные цеха предприятия, складские помещения, оборудование и офисный блок компании. В настоящее время работа предприятия полностью остановлена.

Что касается персонала, то никто из сотрудников не пострадал.

В Староконстантинове уничтожен завод аккумуляторов Megatex, специализирующийся на производстве свинца, свинцовых сплавов и аккумуляторных батарей под брендами A-MEGA и Megatex. В свое время он релоциловался сюда из Константиновки Донецкой области из-за боевых действий.

В Староконстантиновском городском совете сообщили, что в результате прилета на заводе возник пожар. Людей успокоили, что специалисты отделения радиационной и химической разведки группы радиационной, химической и биологической защиты уже провели радиационную и химическую разведку с применением специальных приборов Dräger X-am 8000, LSD 3.3, ChemPro 100 X и дозиметром KROMEK D3M и FLIR identiFINDER.

По результатам проверки радиоактивных, опасных химических и боевых отравляющих веществ в воздухе не обнаружено.

В Шепетовском районе поврежден храм, поскольку удар пришелся рядом с сооружением. В нем поврежден фасад, выбиты стекла и разрушена колокольня.

"У русских извергов нет ничего святого", — прокомментировал последствия обстрела Тюрин.

Церковь повреждена и в Славутской общине, которая тоже пережила серию атак. Повреждены частные и многоквартирные дома, объекты социальной и критической инфраструктуры.

Ровненская область

Глава Ровненской ОВА Александр Коваль констатировал, что регион пережил тяжелую ночь, есть много уничтоженных целей. После атак начались перебои с электроснабжением в Дубенском районе, которые затем распространились и на другие районы.

В соцсетях пишут о прилетах дронов в "Эпицентр". Удар по торговому центру подтвердили и в ОВА. Из-за масштабного пожара после атаки местных жителей просят закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Фото: Ровненская ОВА

Львовская область

20 октября днем воздушную тревогу объявляли во Львовском, Шептицком и Золочевском районах. Позже она распространилась на всю область.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий написал, что РФ атаковала объект энергетики.

Тернопольская область

Глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух сообщал, что российские беспилотники трижды залетали в регион.

"Как следствие, есть повреждения на трех объектах энергетики в Кременецком районе и частных домохозяйствах в Чортковском районе", — написал он, добавив, что информации о пострадавших не поступало.

Напомним, вечером 18 октября РФ нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. Власти сообщили о попадании в медицинский центр в Деснянском районе.

Посреди ночи 19 октября РФ повторно атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате ударов была повреждена одна из станций метро на левом берегу.