Взрывы в Ковеле, Луцке, Ровно: РФ атаковала западные регионы реактивными дронами — что известно

В ночь на 19 октября россияне массированно запустили по Украине реактивные беспилотники. Большинство дронов достигли западных регионов, атаковав ряд крупных городов. Власти сообщили о раненых в результате обстрела.

Воздушную тревогу из-за угрозы ударов БПЛА объявили в Волынской, Винницкой, Ровненской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской областях. В частности, этой ночью взрывы прогремели в Ковеле Волынской области, Луцке, Ровно и Дубне. Фокус рассказывает, что известно о массированном налете реактивных дронов на Украину.

Около полуночи по областям начала распространяться воздушная тревога. Военно-воздушные силы сообщили о передвижении вражеских дронов из Брянской области РФ через Черниговскую область в направлении Киевской области, откуда беспилотники взяли курс на северо-запад.

Взрывы в Ковеле и Луцке — что известно

Около полуночи один из реактивных беспилотников достиг города Ковель на Волыни. В городе раздались взрывы, вскоре местные СМИ сообщили о перебоях с электроснабжением в ряде районов области. Их, в частности, фиксировали в Турийске, Любомле, Шацке, Камень-Каширске и Рожище, а в Луцке наблюдались перепады напряжения.

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Волынские Telegram-каналы также сообщали о звуках взрывов в Маневичах на Волыни. Там, по данным местных СМИ, после ударов начался пожар, однако официальных данных об этом пока нет.

Около 03:00 взрывы также прогремели в Луцке, сообщила корреспондент Фокуса. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский написал о действиях сил противовоздушной обороны в городе, которые, по предварительным данным, уничтожили вражескую цель. Информации о последствиях атаки в Луцке на момент публикации не поступало.

Атака на Ровно

Кроме того, в течение ночи раздавались взрывы в Ровненской области. Воздушные силы предупреждали о пролете вражеских БПЛА в направлении областного центра и города Дубна, где вскоре стали слышны звуки взрывов.

Военно-воздушные силы предупреждали о передвижении реактивных дронов в Ровно и Дубно Фото: Скрін

Местные СМИ вскоре сообщили, что в Ровно после атаки наблюдается задымление. По предварительным данным, в одном из районов города вспыхнул пожар.

СМИ сообщают о пожаре в Ровно после нападения Фото: Соцсети

Под утро глава Ровненской областной военной администрации Александр Коваль сообщил подробности ночной атаки на Ровно. По его данным, в течение ночи силам ПВО удалось уничтожить немало вражеских целей, однако россиянам удалось поразить несколько объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно известно о как минимум двух раненых женщинах.

По состоянию на 05:00 воздушная тревога в ряде областей Украины продолжалась. Мониторинговые каналы сообщали о передвижении вражеских реактивных дронов в Черниговской, Полтавской, Житомирской, Ровненской областях и на Волыни. Новые группы российских БПЛА продолжали входить в воздушное пространство Украины.

Карта перемещения российских дронов над Украиной по состоянию на 05:00 Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Напомним, вечером 18 октября РФ нанесла ракетный удар по Киеву с использованием баллистических ракет. Власти сообщили о попадании в медицинский центр в Деснянском районе.

Посреди ночи 19 октября РФ нанесла повторный удар баллистическими ракетами по столице. В результате ударов была повреждена одна из станций метро на левом берегу.