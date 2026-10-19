Вибухи у Ковелі, Луцьку, Рівному: РФ атакувала західні регіони реактивними дронами, що відомо

У ніч на 19 жовтня росіяни масовано запустили по Україні реактивні безпілотники. Більшість дронів дісталися західних регіонів, атакувавши низку великих міст. Влада повідомила про поранених внаслідок обстрілу.

Повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА оголосили у Волинській, Вінницькій, Рівненській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській та Черкаській областях. Вибухи зокрема цієї ночі пролунали у Ковелі Волинської області, Луцьку, Рівному та Дубні. Фокус розповідає, що відомо про масований наліт реактивних дронів на Україну.

Областями почала поширюватися повітряна тривога близько опівночі. Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів з Брянської області РФ через Чернігівщину у напрямку Київщини, звідки безпілотники взяли курс у північно-західному напрямку.

Вибухи у Ковелі та Луцьку — що відомо

Близько опівночі один із реактивних безпілотників дістався міста Ковель на Волині. У місті пролунали вибухи, невдовзі місцеві ЗМІ повідомили про перебої з електроенергією у низці районів області. Їх зокрема фіксували у Турійську, Любомлі, Шацьку, Камінь-Каширську та Рожищі, а у Луцьку спостерігалися перепади напруги.

Видео дня

Волинські Telegram-канали також писали про звуки вибухів у Маневичах на Волині. Там, за даними місцевих ЗМІ, почалася пожежа після ударів, проте офіційних даних про це наразі немає.

Близько 03:00 вибухи також пролунали у Луцьку, повідомила кореспондентка Фокусу. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський писав про роботу сил протиповітряної оборони у місті, які, попередньо, знищили ворожу ціль. Інформації про наслідки атаки у Луцьку на момент публікації не надходило.

Атака на Рівне

Також упродовж ночі вибухи лунали на Рівненщині. Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку обласного центру та міста Дубна, де невдовзі було чутно звуки вибухів.

Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів на Рівне і Дубно Фото: Скрін

Місцеві ЗМІ повідомили невдовзі, що у Рівному спостерігається задимлення після атаки. Попередньо, в одному з районів міста спалахнула пожежа.

ЗМІ повідомляють про пожежу у Рівному після атаки Фото: Соцмережі

Під ранок голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив подробиці нічної атаки на Рівне. За його даними, упродовж ночі силам ППО вдалося знищити чимало ворожих цілей, однак росіянам вдалося влучити по декількох об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо, відомо про щонайменше двох поранених жінок.

Станом на 05:00 повітряна тривога у низці областей України тривала. Моніторингові канали писали про рух ворожих реактивних дронів на Чернігівщині, Полтавщині, Житомирщині, Рівненщині та Волині. Нові групи російських БпЛА продовжували заходити у повітряний простір України.

Карта руху російських дронів над Україною станом на 05:00 Фото: Стратегічна авіація РФ / Telegram

Нагадаємо, увечері 18 жовтня РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Влада повідомила про влучання у медичний центр в Деснянському районі.

Посеред ночі 19 жовтня РФ здійснила повторну атаку балістичних ракет на столицю. Внаслідок ударів пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі.