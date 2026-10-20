Удар РФ по Києву та області: влучили біля АЗС та по трасі в Чабанах, є загиблі (фото)

Зранку та вдень 20 жовтня Київ потрапив під удар дронів Росії і постраждали об'єкти у трьох районах столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Через російський обстріл загинула цивільна людина, яка перебувала в автобусі неподалік АЗС. Які наслідки обстрілу Києва та області, який стався після нічного нальоту БпЛА?

Під російським ударом опинилась автотраса у Голосіївському районі й також об'єкти у Солом'янському районі Києва, ідеться у Telegram-каналі мера. Спершу було відомо про чотирьох поранених та одного загиблого. Згодом інформацію уточнили: з'ясувалось, що поранено семеро, з них — п'ятеро опинились у лікарні. Кличко написав, що росіяни влучили по трасі біля АЗС на виїзді зі столиці, а уламки дрона впали на відкритій території неподалік від житлових будинків.

У Солом'янському районі під російський обстріл потрапив медзаклад, повідомив Кличко. Безпілотник влучив у верхній поверх, пошкодив дах. Крім того, уламки упали на залізничну колію. Мер підсумував, що у цьому районі Києва поранених немає.

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Фото: Скриншот

Глава Солом'янської РДА Сергій Мовенко підтвердив пошкодження лікарні. Наголошується, що поранених та загиблих немає. Посадовець опублікував відео з наслідками влучання дрона РФ по медзакладу. Бачимо, що стіну пробило наскрізь і що повністю потрощено медичне устаткування у кабінеті на горішньому поверсі.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Обстріл Київщини — деталі удару 20 жовтня

Повітряні сили ЗСУ близько 8 год 20 жовтня попередили про хвилю дронів РФ, які рухались з Чернігівщини на північ Київщини. Під загрозою перебували Лісовий масив, Русанівка, Деміївка, Караваєві Дачі, Святошин, Чайки, Макарів. Через годину — ще одна хвиля БпЛА, які прямували з півдня та наблизились до Мишоловки, Феофанії, Гатного, Крюківщини. Крім того, близько 12 год з'явилось попередження про ракетну загрозу, яке скасували за кілька хвилин.

Глава Київської ОВА Тимур Ткаченко підтвердив атаку РФ та додав, що вибухало неподалік від української столиці. Посадовець написав, що загорілись машини у Фастівському районі на трасі "Київ-Одеса". Вказано, що росіяни вдарили біля населеного пункту Чабани: убили трьох людей, поранили чотирьох.

Фото: Скриншот

ДСНС Київської області опублікували серію фото з точки влучання ЗС РФ на трасі під Києвом. Рятувальники показали обвуглені машини, автобус з пробитим наскрізь лобовим склом. Є фото з постраждалими та загиблими: Фокус їх не публікує з етичних міркувань.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Київська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, ідеться у Telegram-каналі відомства. Пресслужба прокуратури уточнила, що під удар РФ потрапила частина траси "Київ-Одеса" у селі Чабани поруч з торгівельним центром.

Зазначимо, зранку 20 жовтня Фокус писав про наслідки нічного обстрілу РФ. Росія запустила по Україні кілька десятків дронів різни типів: почались аварійні відключення у західних регіонах.

Нагадуємо, напередодні, 19 жовтня, стало відомо про удар РФ по скверу під Харковом та загибель однорічної дитини у візочку.