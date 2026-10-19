РФ вдарила по парку на Харківщині: загинули двоє жінок і дитина, 14 людей поранено (фото)

Удень 19 жовтня російські військові завдали удару безпілотником типу "Герань-3" по центральному парку в селищі Нова Водолага Харківського району.

Внаслідок атаки загинули двоє жінок і дитина, ще 14 осіб — серед яких семеро дітей — отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ворог атакував цивільну інфраструктуру близько 16:30. Унаслідок влучання було значно пошкоджено будівлю місцевого кафе.

РФ вдарила по селищі Нова Водолага Фото: Харківська обласна прокуратура

На місці події працюють правоохоронці та екстрені служби: вони ліквідовують наслідки удару й надають допомогу постраждалим. Наразі уточнюється точна кількість жертв і встановлюються обставини чергового злочину, скоєного Російською Федерацією.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Нагадаємо, Київ та Київська область знову опинилися під масованим обстрілом з боку РФ у ніч на 19 жовтня. У столиці та регіоні зафіксовано численні руйнування, є постраждалі, відомо про двох загиблих.

Крім того, повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА оголосили у Волинській, Вінницькій, Рівненській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській та Черкаській областях. Вибухи, зокрема, цієї ночі пролунали у Ковелі Волинської області, Луцьку, Рівному та Дубні.