Удар РФ по Киеву и области: попали возле АЗС и по трассе в Чабанах, есть погибшие (фото)

Утром и днём 20 октября Киев подвергся удару российских дронов, в результате чего пострадали объекты в трёх районах столицы, сообщил мэр Виталий Кличко. В результате российского обстрела погиб мирный житель, находившийся в автобусе недалеко от АЗС. Каковы последствия обстрела Киева и области, произошедшего после ночного налета БПЛА?

Под российским ударом оказалась автотрасса в Голосеевском районе, а также объекты в Соломенском районе Киева, говорится в Telegram-канале мэра. Сначала сообщалось о четырёх раненых и одном погибшем. Впоследствии информацию уточнили: выяснилось, что ранены семеро, из них — пятеро оказались в больнице. Кличко написал, что россияне попали по трассе возле АЗС на выезде из столицы, а обломки дрона упали на открытой территории недалеко от жилых домов.

В Соломенском районе под российский обстрел попало медицинское учреждение, сообщил Кличко. Беспилотник попал в верхний этаж и повредил крышу. Кроме того, обломки упали на железнодорожные пути. Мэр отметил, что в этом районе Киева раненых нет.

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Фото: Скриншот

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко подтвердил повреждения больницы. Отмечается, что раненых и погибших нет. Чиновник опубликовал видео с последствиями попадания дрона РФ по медицинскому учреждению. Видно, что стена пробита насквозь и что медицинское оборудование в кабинете на верхнем этаже полностью разрушено.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Обстрел Киевщины — подробности удара 20 октября

Воздушные силы ВСУ около 8 часов 20 октября предупредили о волне дронов РФ, которые двигались из Черниговской области на север Киевской области. Под угрозой находились Лесной массив, Русановка, Демиевка, Караваевы Дачи, Святошин, Чайки, Макаров. Через час — еще одна волна БПЛА, которые направлялись с юга и приблизились к Мышоловке, Феофании, Гатному, Крюковщине. Кроме того, около 12 часов поступило предупреждение о ракетной угрозе, которое отменили через несколько минут.

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко подтвердил удар РФ и добавил, что взрывы произошли недалеко от украинской столицы. Чиновник написал, что загорелись автомобили в Фастовском районе на трассе "Киев-Одесса". Указано, что россияне ударили вблизи населенного пункта Чабаны: убили трех человек, ранили четверых.

Фото: Скриншот

ГСЧС Киевской области опубликовало серию фотографий с места попадания ракет ВС РФ на трассе под Киевом. Спасатели показали обугленные автомобили и автобус с пробитым насквозь лобовым стеклом. Есть фото с пострадавшими и погибшими: Фокус не публикует их по этическим соображениям.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Киевская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, говорится в Telegram-канале ведомства. Пресс-служба прокуратуры уточнила, что под удар РФ попал участок трассы "Киев-Одесса" в селе Чабаны рядом с торговым центром.

Отметим, что утром 20 октября Фокус писал о последствиях ночного обстрела со стороны РФ. Россия запустила по Украине несколько десятков дронов различных типов: в западных регионах начались аварийные отключения электроэнергии.

Напоминаем, что накануне, 19 октября, стало известно об ударе РФ по скверу под Харьковом и гибели годовалого ребенка в коляске.