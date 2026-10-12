"Нова узгоджена пропозиція для Путіна": Віткофф і Кушнер відклали свій візит у Москву, — Axios

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали свій запланований візит до Москви. Його не відбудеться принаймні доти, доки не з’ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на "нову узгоджену пропозицію" для російського диктатора Володимира Путіна.

Про відкладення візиту посланців Дональда Трампа стало відомо на тлі проголошення так званого "енергетичного перемир'я", повідомило видання Axios з посиланням на дані посадовців, обізнаних із цим питанням.

Водночас видання не уточнило, про яку саме "нову узгоджену пропозицію" йдеться. Ймовірно, це стосується так званого "енергетичного перемир'я", про яке проголосив президент США у неділю, 11 жовтня.

Медіа пише, що під час зустрічі з американськими переговірниками в Маямі Віткофф і Кушнер погрожували, що Трамп може припинити надавати розвіддані США Києву, якщо Україна надалі ігноруватиме його вимоги. Про це журналістам сказав український чиновник.

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Американський представник натомість сказав, що таких погроз нібито не було. За його словами, американські посланці нібито сказали українським представникам, що США є сильним партнером, який надає боєприпаси та розвіддані, а тому Україна не повинна "вживати заходів, які шкодять американським споживачам".

Водночас у неділю газета Financial Times повідомила, що США також попередили європейську сторону про можливе припинення продажу зброї Україні через НАТО, якщо Київ не відмовиться від ударів по російських нафтопереробних заводах.

Віткофф і Кушнер збиралися до Москви з "новими ідеями" щодо миру

Варто зауважити, що днями Axios повідомляло про те, що Віткофф і Кушнер можуть відвідати російську столицю наприкінці жовтня. За даними медіа, представники Трампа нібито збиралися привезти до Кремля "нові ідеї" щодо врегулювання російсько-української війни.

Зазначалося, що одна з пропозицій стосується часткового припинення вогню, яке зупинить атаки на енергетичну інфраструктуру та постачання зерна.

Нагадаємо, всупереч "енергетичному перемир'ю" РФ увечері 11 жовтня атакувала ТЕЦ-5 у Харкові.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що новина про "енергетичне перемир'я" з Росією стала для нього несподіваною.