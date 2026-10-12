"Новое согласованное предложение для Путина": Уиткофф и Кушнер отложили свой визит в Москву, — Axios

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили свой запланированный визит в Москву. Он не состоится, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на "новое согласованное предложение" для российского диктатора Владимира Путина.

Об отсрочке визита представителей Дональда Трампа стало известно на фоне объявления так называемого "энергетического перемирия", сообщило издание Axios со ссылкой на данные официальных лиц, осведомленных об этом вопросе.

В то же время издание не уточнило, о каком именно "новом согласованном предложении" идет речь. Вероятно, речь идет о так называемом "энергетическом перемирии", о котором заявил президент США в воскресенье, 11 октября.

СМИ сообщают, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что Трамп может прекратить предоставлять Киеву разведданные США, если Украина и впредь будет игнорировать его требования. Об этом журналистам сообщил украинский чиновник.

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Американский представитель, в свою очередь, заявил, что таких угроз якобы не было. По его словам, американские представители якобы сказали украинским коллегам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные, и поэтому Украина не должна "принимать меры, наносящие ущерб американским потребителям".

В то же время в воскресенье газета Financial Times сообщила, что США также предупредили европейскую сторону о возможном прекращении поставок оружия Украине через НАТО, если Киев не откажется от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Уиткофф и Кушнер собирались в Москву с "новыми идеями" по поводу мира

Стоит отметить, что на днях Axios сообщило о том, что Уиткофф и Кушнер могут посетить российскую столицу в конце октября. По данным СМИ, представители Трампа якобы собирались привезти в Кремль "новые идеи" по урегулированию российско-украинской войны.

Отмечалось, что одно из предложений касается частичного прекращения огня, которое положит конец атакам на энергетическую инфраструктуру и поставкам зерна.

Напомним, вопреки "энергетическому перемирию" РФ вечером 11 октября нанесла удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что новость об "энергетическом перемирии" с Россией стала для него неожиданностью.