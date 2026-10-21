Переговоры в Осло продолжатся: Зеленский объявил о новой встрече с Рубио

Переговоры о прекращении войны в Украине будут продолжены на следующем уровне, помимо лидеров государств. Владимир Зеленский также надеется вновь поговорить с Марком Рубио в течение 48 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры о прекращении войны России против Украины продолжатся в ближайшие дни. Глава украинского государства надеется в течение ближайших 48 часов вновь поговорить с государственным секретарем США Марком Рубио.

"Мы договорились, что, возможно, через 48 часов снова выйдем на связь", — добавил президент Украины.

Эти контакты происходят на фоне дипломатических консультаций между Украиной, США и европейскими партнерами в Норвегии.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, по информации "Укринформа", добавил, что переговорный процесс по прекращению войны продолжится и сегодня, однако консультации будут проходить уже не на уровне глав государств.

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"Я думаю, что (переговорные — ред.) форматы будут продолжены на других уровнях, а не только на уровне лидеров, и на следующий день", — сказал представитель Офиса президента.

Жовква подчеркнул важность участия европейских стран в дипломатическом процессе. По его словам, Норвегия стала еще одной площадкой для переговоров, которые должны способствовать установлению прочного и справедливого мира.

В то же время продолжение консультаций не означает, что стороны уже достигли договоренностей о прекращении войны. Объявленные планы касаются дальнейшего переговорного процесса.

О сложных переговорах заявил и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он отметил, что в настоящее время ведутся сложные переговоры ради прочного мира, который нужен не только Украине.

Мы уже сообщали, что Соединённые Штаты Америки хотели бы вести переговоры о мире без участия Украины. "Пришло время, чтобы кто-то другой вел переговоры от имени Украины", — заявил Трамп.