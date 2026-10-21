Переговори в Осло продовжаться: Зеленський анонсував нову розмову з Рубіо

Переговори щодо завершення війни в Україні продовжаться на наступному рівні, окрім лідерів держав. Володимир Зеленський також сподівається знову поговорити з Марком Рубіо протягом 48 годин.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори щодо припинення війни Росії проти України продовжаться найближчими днями. Глава української держави сподівається протягом найближчих 48 годин знову поговорити з державним секретарем США Марком Рубіо.

"Ми домовилися, що, можливо, за 48 годин знову вийдемо на зв’язок", — додав президент України.

Ці контакти відбуваються на тлі дипломатичних консультацій України, США та європейських партнерів у Норвегії.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква за інформацією Укрінформу додав, що переговорний процес щодо завершення війни триватиме і сьогодні, однак консультації відбуватимуться вже не на рівні глав держав.

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"Я думаю, що (переговорні — ред.) формати будуть продовжені на інших рівнях, не лише лідерських, і наступного дня", — сказав представник Офісу президента.

Жовква наголосив на важливості участі європейських країн у дипломатичному процесі. За його словами, Норвегія стала ще одним майданчиком для переговорів, які мають сприяти встановленню тривалого й справедливого миру.

Водночас продовження консультацій не означає, що сторони вже досягли домовленостей про завершення війни. Оголошені плани стосуються подальшого переговорного процесу.

Про непрості переговори заявляв і очільник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що зараз тривають важкі переговори заради сталого миру, який потрібен не лише Україні.

Ми вже повідомляли, що Сполучені Штати Америки хотіли б говорити про мирні переговори без України. "Настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України", — заявив Трамп.