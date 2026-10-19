Удар по станції метро "Чернігівська": у КМВА повідомили, коли вона запрацює

У ніч на 19 жовтня наземна станція метро "Чернігівська" та об’єкти навколо неї зазнали серйозних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів Києва.

Через завдані руйнування станція "Чернігівська" закрита для входу та виходу, поки співробітники метрополітену та комунальні служби ліквідують наслідки удару. В.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов заявив, що відновлення її роботи поки що неможливе. Про це пише "Українська правда" з посиланням на слова посадовця.

"Поки що не можемо прогнозувати (час відновлення роботи станції). На місці працюють відповідні фахівці, вони оцінюють ступінь пошкоджень. Там пошкоджені, причому дуже суттєво, колії, але обладнання та запасні частини є в наявності, тому всі роботи будуть проведені максимально швидко", — запевнив він.

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Ось так зараз виглядає станція метро "Чернігівська" Фото: Київська міська прокуратура

Атака на станцію метро "Чернігівська": що відомо

В результаті балістичної атаки на Київ постраждало столичне метро.

Поруч зі станцією "Чернігівська" внаслідок попадання уламків стався розрив ходової та контактної колій. Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово закрили для входу та виходу.

У мережі з’явилися кадри, на яких видно, що, окрім станції, пошкоджено прилеглі магазини та торгові павільйони.

За словами речниці Київського метрополітену Оксани Никифорук, наразі червона лінія курсує від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця" у звичайному режимі.

Київська міська прокуратура за фактом чергового російського терористичного обстрілу розпочала досудове розслідування військового злочину, вчиненого військовими РФ (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, які ще об’єкти було пошкоджено під час комбінованої ракетно-дронової атаки на Київ. Також повідомлялося, що Росія лише під час останніх ударів атакувала енергетичні об’єкти в 10 регіонах країни.

За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, росіяни, не зумівши досягти успіхів на полі бою, зосередилися на терорі в тилу. Серед пріоритетних цілей — водопостачання.