Удар по станции метро "Черниговская": в КГВА рассказали, когда она заработает

В ночь на 19 октября наземная станция метро "Черниговская" и объекты вокруг нее получили серьезные повреждения в результате вражеских обстрелов Киева.

Из-за причиненных разрушений "Черниговская" закрыта на вход и выход, пока сотрудники метрополитена и коммунальные службы ликвидируют последствия удара. И.о. начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев заявил, что возобновление ее работы пока невозможно. Об этом пишет "Украинская правда со ссылкой на слова чиновника.

"Пока не можем прогнозировать (время возобновления работы станции). На месте работают соответствующие специалисты, они оценивают степень повреждений. Там повреждены, причем очень значительно, пути, но оборудование и запасные части имеются в наличии, поэтому максимально быстро будут проведены все работы", — заверил он.

Видео дня

Так выглядит сейчас станция метро "Черниговская" Фото: Киевская городская прокуратура

Удар по станции метро "Черниговская": что известно

В результате баллистической атаки на Киев пострадало столичное метро.

Рядом со станцией "Черниговская" в результате попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов. Наземные станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыли для входа и выхода.

В сети появились кадры, где видно, что, кроме станции, повреждены прилегающие магазины и торговые павильоны.

По словам пресс-секретаря Киевского метрополитена Оксаны Никифорук, сейчас красная линия курсирует от станции "Академгородок" до станции "Дарница" в обычном режиме.

Киевская городская прокуратура по факту очередного российского террористического обстрела начала досудебное расследование военного преступления, совершенного военными РФ (ч.2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, какие еще объекты были повреждены в ходе комбинированной ракетно-дроновой атаки по Киеву. Также сообщалось, что Россия только во время последних ударов атаковала энергетические объекты в 10 регионах страны.

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, россияне, не сумев добиться успехов на поле боя, сосредоточились на терроре тыла. Среди приоритетных целей — водоснабжение.