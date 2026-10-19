Хотят оставить без воды зимой: Корецкий назвал главный фокус ударов РФ по Украине

Не сумев достигнуть существенных успехов на поле боя, Россия сосредоточилась на терроре мирного населения Украины и сейчас прикладывает максимум усилий для того, чтобы оставить людей без тепла, света и воды в зимний период.

Поэтому всю свою агрессию, всю ненависть и желание уничтожить украинцев российские террористы отправляют своими ракетами и дронами по инфраструктуре и по элементам жизнеобеспечения, заявил в интервью BBC премьер-министр Сергей Корецкий, добавив, что, исходя из этого, надо готовиться к гораздо более сложным бытовым обстоятельствам.

"Свет и тепло — мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус", — констатирует он.

Глава правительства заверил, что идет активная подготовка, чтобы пережить следующую зиму.

"В частности, готовим резервное питание, резервные насосные станции, разные альтернативные виды снабжения. Хотя все это, конечно, не сможет полностью обеспечить бытовой комфорт, который мы имели без атак, без разрушений", — объяснил премьер-министр.

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По его словам, этот вопрос — очень комплексный.

"У нас есть много домохозяйств, которые не зависят от централизованной системы снабжения, а есть и те, у кого свет, вода и тепло напрямую зависят от него. Поэтому одного критерия, по которому можно чинить что-либо или предусматривать возможные варианты баланса, нет. В то же время, мы делаем все, чтобы самые худшие сценарии, к которым хочет привести Россия, были минимизированы и максимально быстро ликвидированы", — сказал политик.

На прошлой неделе стало известно, что в сентябре украинская разведка перехватила российский документ, в котором описан план, который приведет к ухудшению санитарных условий и вынужденному оттоку жителей из городов.

В нем озвучены главные цели: разрушить системы производства электроэнергии, отопления, водоснабжения и канализации таким образом, чтобы сделать жизнь в украинских городах непригодной для жизни. В нем говорится, что только уничтожение производства электроэнергии приведет к "значительному снижению качества жизни населения", а удары по системам водоснабжения, канализации и отопления Украины создаст "масштабный кризис муниципальной инфраструктуры".

В свою очередь директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкин заявил, что во время длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики водоснабжения, поскольку автономные источники питания не смогут бесперебойно обеспечивать работу систем водоснабжения.

Напомним, что ожидает Киев в "режиме выживания" из-за ударов РФ.

Также сообщалось, что сколько Киев сможет прожить без воды и канализации после удара по Бортницкой станции.