Хочуть залишити без води взимку: Корецький назвав головний фокус ударів РФ по Україні

Не зумівши досягти суттєвих успіхів на полі бою, Росія зосередилася на терорі проти мирного населення України і зараз докладає максимум зусиль, щоб залишити людей без тепла, світла та води взимку.

Тому всю свою агресію, всю ненависть і бажання знищити українців російські терористи спрямовують своїми ракетами та дронами на інфраструктуру та об’єкти життєзабезпечення, заявив у інтерв’ю BBC прем’єр-міністр Сергій Корецький, додавши, що, виходячи з цього, треба готуватися до набагато складніших побутових обставин.

"Світло та тепло — це ми вже обговорювали, а ось на водопостачання в Києві зараз росіяни дуже активно зосереджують увагу", — зазначає він.

Глава уряду запевнив, що триває активна підготовка до того, щоб пережити наступну зиму.

"Зокрема, готуємо резервне електропостачання, резервні насосні станції, різні альтернативні види постачання. Хоча все це, звісно, не зможе повністю забезпечити той побутовий комфорт, який ми мали до атак і руйнувань", — пояснив прем’єр-міністр.

Видео дня

За його словами, це питання — дуже комплексне.

"У нас є багато домогосподарств, що не залежать від централізованої системи постачання, а є й такі, у яких світло, вода та тепло безпосередньо залежать від неї. Тому єдиного критерію, за яким можна щось робити чи передбачати можливі варіанти балансу, немає. Водночас ми робимо все, щоб найгірші сценарії, до яких прагне призвести Росія, були мінімізовані та максимально швидко ліквідовані", — сказав політик.

Минулого тижня стало відомо, що у вересні українська розвідка перехопила російський документ, у якому описано план, що призведе до погіршення санітарних умов та вимушеного відтоку мешканців із міст.

У ньому викладено головні цілі: зруйнувати системи генерації електроенергії, опалення, водопостачання та каналізації таким чином, щоб зробити життя в українських містах нестерпним. У ньому йдеться про те, що лише знищення виробництва електроенергії призведе до "значного зниження якості життя населення", а удари по системах водопостачання, каналізації та опалення України спричинять "масштабну кризу муніципальної інфраструктури".

У свою чергу директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкін заявив, що під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки водопостачання, оскільки автономні джерела живлення не зможуть безперебійно забезпечувати роботу систем водопостачання.

Нагадаємо, що чекає на Київ у "режимі виживання" через удари з боку РФ.

Також повідомлялося, скільки часу Київ зможе прожити без води та каналізації після удару по Бортницькій станції.